«Вильярреал»
Эта команда сейчас находится на 12 месте в таблице. Да и вообще, «Вильярреал» выиграл всего в трех матчах из 11.
А вот с реализацией у команды не складывается. Забить удалось всего 15 мячей, в то время, как в свои ворота пропущено уже 18.
Коэффициенты матча Вильярреал — Атлетик
В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» добыл три очка. «Желтая субмарина» расправилась с «Гранадой» (3:2).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Поединки с басками для команды традиционно складываются не столь успешно. Из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл всего лишь однажды.
И уж наверняка хозяева будут стремиться улучшить свое турнирное положение. Потенциал «Вильярреала» позволяет сражаться за попадание в топ-5.
«Атлетик»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Атлетик» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Примеры.
В плане реализации команда выглядит не особо ярко. В 11 матчах игроки «Атлетика» смогли забить 18 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетик» в Кубке Испании переиграл скромный «УЕ Руби» (2:1).
А вот травма Нико Уильямса случилась явно несвоевременно. Форвард наверняка пропустит отчетный поединок.
Наверняка «Атлетик» постарается разжиться, как минимум, баллом. Да и вообще, баски отличаются бойцовскими качествами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.39.
На викторию «Вильярреала» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.67.
«Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит сильнее «Желтой субмарины», и уж
Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.