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    «Вильярреал» — «Атлетик». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    «Вильярреал»
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Ноября 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Атлетик Атлетик
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    «Вильярреал»

    Эта команда сейчас находится на 12 месте в таблице. Да и вообще, «Вильярреал» выиграл всего в трех матчах из 11.

    А вот с реализацией у команды не складывается. Забить удалось всего 15 мячей, в то время, как в свои ворота пропущено уже 18.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Атлетик

    1X2Новым игрокам
  • 3.053.652.30Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» добыл три очка. «Желтая субмарина» расправилась с «Гранадой» (3:2).

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    Поединки с басками для команды традиционно складываются не столь успешно. Из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл всего лишь однажды.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться улучшить свое турнирное положение. Потенциал «Вильярреала» позволяет сражаться за попадание в топ-5.

    «Атлетик»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Атлетик» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Примеры.

    В плане реализации команда выглядит не особо ярко. В 11 матчах игроки «Атлетика» смогли забить 18 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетик» в Кубке Испании переиграл скромный «УЕ Руби» (2:1).

    А вот травма Нико Уильямса случилась явно несвоевременно. Форвард наверняка пропустит отчетный поединок.

    Наверняка «Атлетик» постарается разжиться, как минимум, баллом. Да и вообще, баски отличаются бойцовскими качествами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.39.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.67.

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит сильнее «Желтой субмарины», и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.

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    «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Желтую субмарину» ждет коллизия?
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