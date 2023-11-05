«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Эта команда сейчас находится на 12 месте в таблице. Да и вообще, «Вильярреал» выиграл всего в трех матчах из 11.

А вот с реализацией у команды не складывается. Забить удалось всего 15 мячей, в то время, как в свои ворота пропущено уже 18.

Коэффициенты матча Вильярреал — Атлетик 1X2Новым игрокам 3.053.652.30Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» добыл три очка. «Желтая субмарина» расправилась с «Гранадой» (3:2).

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Поединки с басками для команды традиционно складываются не столь успешно. Из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл всего лишь однажды.

И уж наверняка хозяева будут стремиться улучшить свое турнирное положение. Потенциал «Вильярреала» позволяет сражаться за попадание в топ-5.

«Атлетик»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. На текущий момент «Атлетик» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Примеры.

В плане реализации команда выглядит не особо ярко. В 11 матчах игроки «Атлетика» смогли забить 18 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетик» в Кубке Испании переиграл скромный «УЕ Руби» (2:1).

А вот травма Нико Уильямса случилась явно несвоевременно. Форвард наверняка пропустит отчетный поединок.

Наверняка «Атлетик» постарается разжиться, как минимум, баллом. Да и вообще, баски отличаются бойцовскими качествами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.39.

На викторию «Вильярреала» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.67.

«Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит сильнее «Желтой субмарины», и уж точно будет активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.04.