5 ноября в 14:30 мск состоится матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Верона» примет «Монцу». «Верона» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Команда из одноименного города взяла плохой старт в новом сезоне итальянской Серии А. В 10 поединках «Верона» добыла лишь две победы, шесть раз проиграла и дважды сыграла вничью.

По итогам 10-ти туров веронская команда имеет в своем активе восемь очков и расположились на 16-й позиции в турнирной таблице. «Скалигеры» всего на один пункт опережают «Эмполи», который находится в зоне вылета.

Коэффициенты матча Верона — Монца 1X2Новым игрокам 3.403.352.25Бонус$9500

Ко всему прочему «Мастифы» еще и вылетели из Кубка Италии. На стадии второго раунда турнира они уступили на выезде «Болонье» (0:2).

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при четырех поражениях кряду в последних из них, поэтому у хозяев мало шансов на успех.

«Монца»

Кадровые проблемы и обстоятельства не позволили хозяевам продлить беспроигрышную серию до шести поединков. Ранее команда одержала две победы подряд, а до этого сыграла 3 раза вничью.

В позапрошлом туре «Монца» проиграла «Роме» со счетом 0:1. Во время поединка был дисквалифицирован защитник Данило Д'Амброзио, который теперь не сыграет в предстоящем матче.

В прошлом туре команде, которая занимает 10-е место, также не удалось вернуться к победам. На своем поле она разошлась миром с одним из аутсайдеров «Удинезе» (1:1).

На сегодня у коллектива мини-серия в два поединка без побед при одном поражении и одной ничьей, но такая форма все равно не идет ни в какое сравнение с той, что у соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Монцу», коэффициент на победу которой равен 2,26. Успех «Вероны» оценивается в 3,42, ничья — в 3,28.

Хозяева проиграли четыре последних матча во всех турнирах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Монца» выиграет за 2,26.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,06, ведь хозяева будут пытаться изо всех сил не проиграть, тогда как гости способны забить в их ворота не один раз.