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    Гостям удастся завоевать три очка

    «Хайденхайм» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Штутгарт»
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    «Штутгарт»
    5 ноября в матче 10-го тура чемпионата Германии сыграют «Хайденхайм» и «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Хайденхайм» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2023 года
    Хайденхайм
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    •  Хайденхайм 19:30 Штутгарт Штутгарт
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    «Хайденхайм»

    Октябрь оказался для «Хайденхайма» провальным месяцем. Болельщики устали от постоянных неудач. С учетом товарищеских матчей «Хайденхайм» потерпел пять поражений подряд.

    Одна из проблем «Хайденхайма» — игра в обороне. Защитники действуют ненадежно, так что тренерскому штабу стоит поскорее найти выход из положения. В пяти последних матчах в сумме пропущено 13 голов.

    Коэффициенты матча Хайденхайм — Штутгарт

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    На данный момент «Хайденхайм» занимает 13-е место в таблице. Команда набрала 7 очков в девяти встречах.

    Все прогнозы на футбол

    В сентябре «Хайденхайм» выиграл два матча на своем поле подряд. Были обыграны «Вердер» (4:2) и «Унион» (1:0). Удастся ли команде начать ноябрь с домашней победы?

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» отлично начал новый сезон. Сейчас в чемпионате Германии-2023/24 команда находится в зоне Лиги чемпионов. При этом отставание от первого места совсем невелико.

    «Швабы» находятся на третьей строчке, набрав 21 очко. Лидирует в Бундеслиге «Байер». У леверкузенцев на четыре балла больше.

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    • В последних шести матчах Бундеслиги «Штутгарт» потерпел лишь одно поражение. Это случилось 28 октября. Клуб дома уступил «Хоффенхайму» (2:3).

    «Штутгарт» здорово играет на чужих полях. В последних трех гостевых матчах одержаны три победы — над «Майнцем» (3:1), «Кельном» (2:0) и «Унионом» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» можно поставить за 1.68. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.46. Ничья оценена — в 4.30.

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    Сенсация вряд ли произойдет. «Хайденхайм» не добьется положительного результата в игре со «швабами».

    Можно сделать ставку на победу «Штутгарта» с форой (-1) с коэффициентом 2.12.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.81.

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    «Хайденхайм» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Гостям удастся завоевать три очка
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