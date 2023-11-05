5 ноября в матче 10-го тура чемпионата Германии сыграют «Хайденхайм» и «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Хайденхайм» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хайденхайм»

Октябрь оказался для «Хайденхайма» провальным месяцем. Болельщики устали от постоянных неудач. С учетом товарищеских матчей «Хайденхайм» потерпел пять поражений подряд.

Одна из проблем «Хайденхайма» — игра в обороне. Защитники действуют ненадежно, так что тренерскому штабу стоит поскорее найти выход из положения. В пяти последних матчах в сумме пропущено 13 голов.

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На данный момент «Хайденхайм» занимает 13-е место в таблице. Команда набрала 7 очков в девяти встречах.

Все прогнозы на футбол

В сентябре «Хайденхайм» выиграл два матча на своем поле подряд. Были обыграны «Вердер» (4:2) и «Унион» (1:0). Удастся ли команде начать ноябрь с домашней победы?

«Штутгарт»

«Штутгарт» отлично начал новый сезон. Сейчас в чемпионате Германии-2023/24 команда находится в зоне Лиги чемпионов. При этом отставание от первого места совсем невелико.

«Швабы» находятся на третьей строчке, набрав 21 очко. Лидирует в Бундеслиге «Байер». У леверкузенцев на четыре балла больше.

В последних шести матчах Бундеслиги «Штутгарт» потерпел лишь одно поражение. Это случилось 28 октября. Клуб дома уступил «Хоффенхайму» (2:3).

«Штутгарт» здорово играет на чужих полях. В последних трех гостевых матчах одержаны три победы — над «Майнцем» (3:1), «Кельном» (2:0) и «Унионом» (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» можно поставить за 1.68. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.46. Ничья оценена — в 4.30.

Сенсация вряд ли произойдет. «Хайденхайм» не добьется положительного результата в игре со «швабами».

Можно сделать ставку на победу «Штутгарта» с форой (-1) с коэффициентом 2.12.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.81.