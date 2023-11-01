«Зандхаузен»
Эта команда выступает в третьем по рангу немецком дивизионе. Там «Зандхаузен» оккупировал 7 место в таблице.
Более того, «Зандхаузен» явно поборется за попадание в топ-3. Отставание от искомой позиции составляет 4 очка.
Коэффициенты матча Зандхаузен — Байер
В предыдущем туре чемпионата «Зандхаузен» добыл три очка. Была обыграна вторая команда дортмундской «Боруссии» (2:1).
Плюс ко всему, «Зандхаузен» не проигрывает уже три матча подряд. Так что настрой на кубковую битву с представителем Бундеслиги будет боевым.
Хозяева явно постараются дать бой авторитетному оппоненту. Да и со стороны соперника может случиться банальная недооценка.
«Байер»
Эта команда сейчас лидирует в Бундеслиге. В 9 матчах «фармацевты» выиграли 8 раз при одном паритете.
С реализацией дела у команды обстоят весьма неплохо. Леверкузенцы настреляли 27 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома «Байер» переиграл «Фрайбург» (2:1).
При этом вряд ли гости сыграют в оптимальном составе. Возможно, с первых минут на поле появится восстановившийся после травмы форвард Патрик Шик.
Наверняка «Байер» будет активно атаковать. Леверкузенцы явно намерены пробиться в следующую стадию Кубка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.11.
На викторию «Зандхаузена» дают — 25.00, ничья оценена — в 9.60.
Авторитетные гости
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Фора «Зандхаузена» +1.5 за 2.89.