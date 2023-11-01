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    «Зандхаузен» — «Байер». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зандхаузен» — «Байер»
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    Патрик Шик
    «Зандхаузен» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 20:00 мск. «Зандхаузен» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Зандхаузен
  • Зандхаузен
    •  Зандхаузен 20:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Зандхаузен»

    Эта команда выступает в третьем по рангу немецком дивизионе. Там «Зандхаузен» оккупировал 7 место в таблице.

    Более того, «Зандхаузен» явно поборется за попадание в топ-3. Отставание от искомой позиции составляет 4 очка.

    Коэффициенты матча Зандхаузен — Байер

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  • 24.0010.001.12Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Зандхаузен» добыл три очка. Была обыграна вторая команда дортмундской «Боруссии» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Плюс ко всему, «Зандхаузен» не проигрывает уже три матча подряд. Так что настрой на кубковую битву с представителем Бундеслиги будет боевым.

    Хозяева явно постараются дать бой авторитетному оппоненту. Да и со стороны соперника может случиться банальная недооценка.

    «Байер»

    Эта команда сейчас лидирует в Бундеслиге. В 9 матчах «фармацевты» выиграли 8 раз при одном паритете.

    С реализацией дела у команды обстоят весьма неплохо. Леверкузенцы настреляли 27 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома «Байер» переиграл «Фрайбург» (2:1).

    При этом вряд ли гости сыграют в оптимальном составе. Возможно, с первых минут на поле появится восстановившийся после травмы форвард Патрик Шик.

    Наверняка «Байер» будет активно атаковать. Леверкузенцы явно намерены пробиться в следующую стадию Кубка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.11.

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    На викторию «Зандхаузена» дают — 25.00, ничья оценена — в 9.60.

    Авторитетные гости наверняка предстанут в экспериментальном кадровом сочетании, что дает некоторые шансы на гол «Зандхаузену».

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Фора «Зандхаузена» +1.5 за 2.89.

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    «Зандхаузен» — «Байер»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен неизбежен?!
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