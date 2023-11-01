«Герта»
«Герта» уже прошла одну стадию Кубка Германии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Карл Цейсс» (5:0) на выезде.
Берлинцы после вылета из элитного дивизиона в прошлом сезоне выступают во Второй Бундеслиге, где занимают девятую позицию после 11-ти туров.
Коэффициенты матча Герта — Майнц
«Старая Дама» отстает от зоны плей-офф за путевку в Первую Бундеслигу на шесть очков, так что у нее остаются неплохие шансы на повышение в классе.
В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при шести победах, так что у хозяев есть неплохие шансы на успех.
«Майнц»
В сезоне-2023/24 «Майнц» на выезде выиграл лишь одну встречу. Это случилось в Кубке Германии. Клуб на чужом поле одолел «Эльфсборг» со счетом 1:0.
«Карнавальщики» провалили начало сезона в Первой Бундеслиге. Положение у команды аховое — последнее место, так что угроза вылета очевидная.
«Майнц» в девяти встречах набрал только три очка. Клуб в чемпионате Германии-2023/24 уже потерпел шесть поражений при трех ничьих.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при двух ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Герты» оценивается в 2,73, ничья — в 4,00.
В трех из четырех последних матчах хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Герта» выиграет за 2,73.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,66, ведь в трех последних матчах и хозяев, и гостей забивали больше 3,5 голов.