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    Вернутся ли к «Майнцу» победы в Кубке Германии?

    «Герта» — «Майнц». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Майнц»
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    «Майнц» — фаворит матча
    1 ноября в 1/16 финала Кубка Германии «Герта» на своем поле сыграет против «Майнца». Начало — в 22:45 по мск. «Герта» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 22:45 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Герта»

    «Герта» уже прошла одну стадию Кубка Германии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Карл Цейсс» (5:0) на выезде.

    Берлинцы после вылета из элитного дивизиона в прошлом сезоне выступают во Второй Бундеслиге, где занимают девятую позицию после 11-ти туров.

    Коэффициенты матча Герта — Майнц

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  • 2.803.802.45Бонус$9500
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    «Старая Дама» отстает от зоны плей-офф за путевку в Первую Бундеслигу на шесть очков, так что у нее остаются неплохие шансы на повышение в классе.

    Все прогнозы на футбол

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при шести победах, так что у хозяев есть неплохие шансы на успех.

    «Майнц»

    В сезоне-2023/24 «Майнц» на выезде выиграл лишь одну встречу. Это случилось в Кубке Германии. Клуб на чужом поле одолел «Эльфсборг» со счетом 1:0.

    «Карнавальщики» провалили начало сезона в Первой Бундеслиге. Положение у команды аховое — последнее место, так что угроза вылета очевидная.

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    • «Майнц» в девяти встречах набрал только три очка. Клуб в чемпионате Германии-2023/24 уже потерпел шесть поражений при трех ничьих.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при двух ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Герты» оценивается в 2,73, ничья — в 4,00.

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    В трех из четырех последних матчах хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Герта» выиграет за 2,73.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,66, ведь в трех последних матчах и хозяев, и гостей забивали больше 3,5 голов.

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    «Герта» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к «Майнцу» победы в Кубке Германии?
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