1 ноября в 1/16 финала Кубка Германии «Герта» на своем поле сыграет против «Майнца». Начало — в 22:45 по мск. «Герта» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» уже прошла одну стадию Кубка Германии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Карл Цейсс» (5:0) на выезде.

Берлинцы после вылета из элитного дивизиона в прошлом сезоне выступают во Второй Бундеслиге, где занимают девятую позицию после 11-ти туров.

Коэффициенты матча Герта — Майнц 1X2Новым игрокам 2.803.802.45Бонус$9500

«Старая Дама» отстает от зоны плей-офф за путевку в Первую Бундеслигу на шесть очков, так что у нее остаются неплохие шансы на повышение в классе.

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В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при шести победах, так что у хозяев есть неплохие шансы на успех.

«Майнц»

В сезоне-2023/24 «Майнц» на выезде выиграл лишь одну встречу. Это случилось в Кубке Германии. Клуб на чужом поле одолел «Эльфсборг» со счетом 1:0.

«Карнавальщики» провалили начало сезона в Первой Бундеслиге. Положение у команды аховое — последнее место, так что угроза вылета очевидная.

«Майнц» в девяти встречах набрал только три очка. Клуб в чемпионате Германии-2023/24 уже потерпел шесть поражений при трех ничьих.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при двух ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Герты» оценивается в 2,73, ничья — в 4,00.

В трех из четырех последних матчах хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Герта» выиграет за 2,73.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,66, ведь в трех последних матчах и хозяев, и гостей забивали больше 3,5 голов.