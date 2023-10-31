«Талавера»
Эта команда выступает в третьем по рангу испанском дивизионе. Впрочем, там она лидирует, сражаясь за повышение в классе.
Более того, «Талавера» проиграла лишь в одном поединке чемпионата. Да и пропустила команда всего 5 мячей в 9 матчах.
В предыдущем туре чемпионата команда потерпела свое единственное поражение. «Талавера» уступила «Бадахосу» (2:3).
Проблем с мотивацией на этот поединок у хозяев явно не будет. Есть прекрасный шанс показать себя на фоне представителя элиты.
Хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Плюс ко всему, гости еще не выиграли ни одного матча в Примере, и могут пожертвовать Кубком.
«Альмерия»
Эта команда на данный момент замыкает турнирную таблицу Примеры. В 11 матчах «Альмерия» набрала всего 3 очка.
В обороне у команды разброд и шатание. В 11 поединках команда пропустила в свои ворота уже 31 мяч.
В минувшем туре Примеры команда потерпела очередную коллизию. Дома «Альмерия» уступила «Лас-Пальмасу» (1:2).
Вероятнее всего, гости предстанут в экспериментальном составе. «Альмерия» надеется спастись от понижения в классе, и может пожертвовать вторым турниром.
Наверняка «Альмерия» будет активна в атаке. Вот только проблемы с надежностью тылов могут стать решающими.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 1.70.
На викторию «Талаверы» дают — 4.98, ничья оценена — в 4.16.
«Альмерия»
Наш прогноз — Победа «Талаверы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.