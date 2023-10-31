«Талавера» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 23:00 мск. «Талавера» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Талавера»

Эта команда выступает в третьем по рангу испанском дивизионе. Впрочем, там она лидирует, сражаясь за повышение в классе.

Более того, «Талавера» проиграла лишь в одном поединке чемпионата. Да и пропустила команда всего 5 мячей в 9 матчах.

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела свое единственное поражение. «Талавера» уступила «Бадахосу» (2:3).

Все прогнозы на футбол

Проблем с мотивацией на этот поединок у хозяев явно не будет. Есть прекрасный шанс показать себя на фоне представителя элиты.

Хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Плюс ко всему, гости еще не выиграли ни одного матча в Примере, и могут пожертвовать Кубком.

«Альмерия»

Эта команда на данный момент замыкает турнирную таблицу Примеры. В 11 матчах «Альмерия» набрала всего 3 очка.

В обороне у команды разброд и шатание. В 11 поединках команда пропустила в свои ворота уже 31 мяч.

В минувшем туре Примеры команда потерпела очередную коллизию. Дома «Альмерия» уступила «Лас-Пальмасу» (1:2).

Вероятнее всего, гости предстанут в экспериментальном составе. «Альмерия» надеется спастись от понижения в классе, и может пожертвовать вторым турниром.

Наверняка «Альмерия» будет активна в атаке. Вот только проблемы с надежностью тылов могут стать решающими.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 1.70.

На викторию «Талаверы» дают — 4.98, ничья оценена — в 4.16.

«Альмерия» слишком часто пропускает в свои ворота , к тому же может банально пожертвовать Кубком.

Наш прогноз — Победа «Талаверы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.