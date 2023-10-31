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    «Альмерия» пожертвует Кубком?

    «Талавера» — «Альмерия». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Талавера» — «Альмерия»
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    «Альмерия»
    «Талавера» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 23:00 мск. «Талавера» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Талавера»

    Эта команда выступает в третьем по рангу испанском дивизионе. Впрочем, там она лидирует, сражаясь за повышение в классе.

    Более того, «Талавера» проиграла лишь в одном поединке чемпионата. Да и пропустила команда всего 5 мячей в 9 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела свое единственное поражение. «Талавера» уступила «Бадахосу» (2:3).

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    Проблем с мотивацией на этот поединок у хозяев явно не будет. Есть прекрасный шанс показать себя на фоне представителя элиты.

    Хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Плюс ко всему, гости еще не выиграли ни одного матча в Примере, и могут пожертвовать Кубком.

    «Альмерия»

    Эта команда на данный момент замыкает турнирную таблицу Примеры. В 11 матчах «Альмерия» набрала всего 3 очка.

    В обороне у команды разброд и шатание. В 11 поединках команда пропустила в свои ворота уже 31 мяч.

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    • В минувшем туре Примеры команда потерпела очередную коллизию. Дома «Альмерия» уступила «Лас-Пальмасу» (1:2).

    Вероятнее всего, гости предстанут в экспериментальном составе. «Альмерия» надеется спастись от понижения в классе, и может пожертвовать вторым турниром.

    Наверняка «Альмерия» будет активна в атаке. Вот только проблемы с надежностью тылов могут стать решающими.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Талаверы» дают — 4.98, ничья оценена — в 4.16.

    «Альмерия» слишком часто пропускает в свои ворота, к тому же может банально пожертвовать Кубком.

    Наш прогноз — Победа «Талаверы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Талавера» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. «Альмерия» пожертвует Кубком?
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