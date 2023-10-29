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    Поднимется ли «Марсель» в зону еврокубков?

    «Марсель» — «Лион». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Лига 1, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лион»
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    «Марсель» — фаворит матча
    Матч 10-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лионом» состоится 29 октября на стадионе «Велодром» и начнется в 21:45 мск. «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Октября 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Лион Лион
  • Лион
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    «Марсель»

    Провансальцы начали текущий чемпионат Франции явно хуже ожидаемого. «Марсель» сейчас пребывает на скромном для себя восьмом месте с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

    Вот только с атакой у южан складывается не столь успешно. В девяти матчах Лиги 1 игроки команды забили всего 12 мячей.

    Коэффициенты матча Марсель — Лион

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  • 1.654.305.10Бонус$9500
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    На текущей неделе «Олимпик» победил афинский АЕК в 3-м туре группового раунда Лиги Европы, благодаря чему вышел на первое место в квартете.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива две победы в трех последних поединках во всех турнирах при одном поражении, так что, похоже, он постепенно набирает хорошую форму.

    «Лион»

    Команда проводит просто-таки ужасающий сезон. «Лион» сейчас занимает унизительное последнее 20-е место в чемпионате Франции.

    Причем «Ткачи» остаются единственным участником Лиги 1, еще не познававшими радости победы. Да и 7 голов в 9 матчах — показатель проблем в атаке.

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    • Хозяевам нужно исключительно побеждать. Опытному форварду Александру Ляказетту по силам вытащить лионцев из подвала таблицы.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 13 поединков во всех турнирах при 10 поражениях, так что огромным успехом для него была бы даже ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Лиона» оценивается в 4,80, ничья — в 4,55.

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    В пяти из семи последних матчей дома хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,49.

    Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч за 2,29, ведь хозяева, как явный фаворит игры, имеют неплохие шансы реализовать такой сценарий.

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    «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Марсель» в зону еврокубков?
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