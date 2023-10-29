Матч 10-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лионом» состоится 29 октября на стадионе «Велодром» и начнется в 21:45 мск. «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Провансальцы начали текущий чемпионат Франции явно хуже ожидаемого. «Марсель» сейчас пребывает на скромном для себя восьмом месте с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

Вот только с атакой у южан складывается не столь успешно. В девяти матчах Лиги 1 игроки команды забили всего 12 мячей.

Коэффициенты матча Марсель — Лион 1X2Новым игрокам 1.654.305.10Бонус$9500

На текущей неделе «Олимпик» победил афинский АЕК в 3-м туре группового раунда Лиги Европы, благодаря чему вышел на первое место в квартете.

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива две победы в трех последних поединках во всех турнирах при одном поражении, так что, похоже, он постепенно набирает хорошую форму.

«Лион»

Команда проводит просто-таки ужасающий сезон. «Лион» сейчас занимает унизительное последнее 20-е место в чемпионате Франции.

Причем «Ткачи» остаются единственным участником Лиги 1, еще не познававшими радости победы. Да и 7 голов в 9 матчах — показатель проблем в атаке.

Хозяевам нужно исключительно побеждать. Опытному форварду Александру Ляказетту по силам вытащить лионцев из подвала таблицы.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 13 поединков во всех турнирах при 10 поражениях, так что огромным успехом для него была бы даже ничья.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Лиона» оценивается в 4,80, ничья — в 4,55.

В пяти из семи последних матчей дома хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,49.

Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч за 2,29, ведь хозяева, как явный фаворит игры, имеют неплохие шансы реализовать такой сценарий.