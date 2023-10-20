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    «Парма» реабилитируется за поражение в «Венеции»

    «Парма» — «Комо». Ставки (к. 1.86) и прогноз на футбол, Серия В, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Комо»
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    В матче 10-го тура итальянской Серии В «Парма» на своем поле примет «Комо». Встреча запланирована на 20 октября. Начало в 21:30 мск. «Парма» — «Комо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 20 Октября 2023 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 21:30 Комо Комо
  • Италия. Серия B
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    «Парма»

    «Крестоносцы» возглавляют таблицу Серии В. После 9 туров команда имеет 20 набранных очков в своем активе, которые были добыли благодаря шести победам и двум ничьим.

    За прошедший отрезок «Парма» потерпела только одно поражение. В минувшем туре хозяева проиграли на выезде «Венеции». Результат встречи составил 3:2 в пользу соперника.

    Этой неудаче предшествовала серия из двух побед, в рамках которой «Парма» обыграла «Бари» и «Кремонезе» с одинаковым результатом 2:1.

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    На своем поле «Парма» показывает надежный футбол. В пяти играх она пропустила только 2 гола. При этом у «желто-синих» ни единого поражения в домашних стенах.

    «Комо»

    Гости из одноименного города находятся в топ-6 и замыкают список с 14 очками на счету. В активе команды 4 победы, две ничьи и 2 поражения.

    В октябре «Комо» не побеждал. В начале месяца клуб сыграл вничью с «Бари» (1:1). Спустя неделю он потерпел домашнее поражение от «Кремонезе» (1:3).

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    • До этого отрезка «Комо» имел серию из четырех побед, три из которых были добыты всухую. Последняя виктория была добыта 27 сентября — «Комо» на своем поле обыграл «Сампдорию» (1:0).

    Интересно, что «Комо» не уступает на чужих полях с начала сентября. В активе «горожан» две победы и ничья.

    Прогноз и ставка

    Вполне ожидаемо «Парма» является фаворитом поединка. Котировка на ее победу составляет 1.86, тогда как на победу «Комо» букмекеры дают 4.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

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    После неудачи «Парма» будет настроена на победу. Она реабилитируется в родных стенах и добудет победу, которая позволит сохранить ей лидерство в таблице.

    В первую очередь рекомендуется взять ставку на исход «победа "Пармы" за 1.86.

    Домашние матчи "крестоносцев" более скромные по результатам. Команда забила 7 и пропустила 2 в пяти играх на своем поле. Ждем тотал меньше 2.5 (к. 1.82).

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    «Парма» — «Комо»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Парма» реабилитируется за поражение в «Венеции»
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