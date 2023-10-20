«Палмейрас»
Эта команда на данный момент находится на 4-м месте в чемпионате Бразилии. Отставание от лидера «Ботафого» составляет 10 очков, поэтому борьбы за титул у нее не получится.
«Поросята» в последних матчах не блещут результативностью. Победы даются «Палмейрасу» с огромной натугой, да и потери очков на ровном месте не редкость.
Вдобавок, клуб вылетел из Кубка Либертадорес на стадии полуфинала. На данной стадии он проиграл аргентинскому «Боке Хуниорс» по пенальти, поскольку дважды сыграл с ним вничью.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей есть неплохие шансы на успех.
«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» занимает середину турнирной таблицы. С 40 набранными очками они находятся на девятой позиции, но в отличие от соперника у клуба гораздо лучшие результаты.
Отставание от соперника составляет всего четыре очка, так что в случае победы он вплотную у нему приблизится и имеет шанс подняться в зону квалификации Кубка Либертадорес.
Тем не менее, в прошлом туре клуб из Порту-Алегри потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Куритибе» со счетом 1:2.
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков при четырех победах и одной ничьей, так что в целом у гостей хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Палмейрас», коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Атлетико Минейро» оценивается в 4,06, ничья — в 3,33.
В трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.
Еще один вариант ставки — «Атлетико Минейро» выиграет за 4,06, ведь гости выиграли три из четырех последних матчей.