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    Приблизится ли вплотную к «Атлетико Минейро» «Палмейрас»?

    «Палмейрас» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»
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    «Палмейрас» занимает 4-е место
    «Палмейрас» сыграет на своем поле против «Атлетико Минейро» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 01:00 мск. «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Октября 2023 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 01:00 Атлетико Минейро Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
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    «Палмейрас»

    Эта команда на данный момент находится на 4-м месте в чемпионате Бразилии. Отставание от лидера «Ботафого» составляет 10 очков, поэтому борьбы за титул у нее не получится.

    «Поросята» в последних матчах не блещут результативностью. Победы даются «Палмейрасу» с огромной натугой, да и потери очков на ровном месте не редкость.

    Вдобавок, клуб вылетел из Кубка Либертадорес на стадии полуфинала. На данной стадии он проиграл аргентинскому «Боке Хуниорс» по пенальти, поскольку дважды сыграл с ним вничью.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей есть неплохие шансы на успех.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» занимает середину турнирной таблицы. С 40 набранными очками они находятся на девятой позиции, но в отличие от соперника у клуба гораздо лучшие результаты.

    Отставание от соперника составляет всего четыре очка, так что в случае победы он вплотную у нему приблизится и имеет шанс подняться в зону квалификации Кубка Либертадорес.

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    • Тем не менее, в прошлом туре клуб из Порту-Алегри потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Куритибе» со счетом 1:2.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков при четырех победах и одной ничьей, так что в целом у гостей хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Палмейрас», коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех «Атлетико Минейро» оценивается в 4,06, ничья — в 3,33.

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    В трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.

    Еще один вариант ставки — «Атлетико Минейро» выиграет за 4,06, ведь гости выиграли три из четырех последних матчей.

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    «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли вплотную к «Атлетико Минейро» «Палмейрас»?
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