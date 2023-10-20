В Рияде «Аль-Хиляль» примет клуб «Аль-Халидж» в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча запланирована на 20 октября, она начнется в 21:00 по мск. «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — «Аль-Халидж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Хиляль» Эр-Рияд

Прозвище «лидеры» соответствует нынешнему статусу команды в чемпионате. Она возглавляет турнирную таблицу с 23 очками с отрывом от ближайшего конкурента в один пункт.

К матчу команда подошла с серией из четырех сухих побед — две победы в чемпионате, одна в Кубке и одна в Лиге чемпионов.

«Аль-Хиляль» Рияд всухую выиграл у «Аль-Ахдуд» (3:0) и «Аль-Шабаб» (2:0). В Лиге чемпионов Азии клуб разгромил «Нассаджи» со счетом 3:0. Также он пробился в 1/8 финала Кубка Короля, обыграв «Аль-Джабалайн» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Отметим, что самым результативным на данный момент игроком в составе хозяев является бывший форвард «Зенита» Малком. У него 6 забитых голов и 3 ассиста.

«Аль-Халидж»

Гости являются на данный момент середняком турнира. Они набрали 9 очков, с которыми занимают 11-е место в таблице.

Последние результаты команды показывают, что у нее есть проблемы с реализацией. За два минувших тура чемпионата она не забила ни одного мяча.

В конце сентября «Аль-Халидж» всухую проиграл на своем поле «Дамаку» со счетом 0:2. Через неделю гости разошлись нулевой ничьей с «Аль-Раедом».

Интересно, что «Аль-Халидж» выиграл на выезде две последних встречи. Это были единственные победы клуба в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Судя по котировкам, у гостей нет никаких шансов — 1.10 на «Аль-Хиляль» и 22.00 на «Аль-Халидж».

По идее у хозяев не должно быть проблем. Они на данный момент показывают надежную игру в обороне и стабильно набирают очки.

Меньше двух голов «лидеры» гостям не забивают. Они забили по 3 гола в каждом из двух последних матчей и при это не пропустили. Учитывая все это, рекомендуем поставить на их победу с форой -2.5 за 1.84.