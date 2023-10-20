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    «Аль-Хиляль» закрепится на вершине таблицы

    «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — «Аль-Халидж». Ставки (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — «Аль-Халидж»
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    Рубен Невеш
    В Рияде «Аль-Хиляль» примет клуб «Аль-Халидж» в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча запланирована на 20 октября, она начнется в 21:00 по мск. «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — «Аль-Халидж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 20 Октября 2023 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 21:00 Аль-Халидж Аль-Халидж
  • Сайхат
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    «Аль-Хиляль» Эр-Рияд

    Прозвище «лидеры» соответствует нынешнему статусу команды в чемпионате. Она возглавляет турнирную таблицу с 23 очками с отрывом от ближайшего конкурента в один пункт.

    К матчу команда подошла с серией из четырех сухих побед — две победы в чемпионате, одна в Кубке и одна в Лиге чемпионов.

    «Аль-Хиляль» Рияд всухую выиграл у «Аль-Ахдуд» (3:0) и «Аль-Шабаб» (2:0). В Лиге чемпионов Азии клуб разгромил «Нассаджи» со счетом 3:0. Также он пробился в 1/8 финала Кубка Короля, обыграв «Аль-Джабалайн» (1:0).

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    Отметим, что самым результативным на данный момент игроком в составе хозяев является бывший форвард «Зенита» Малком. У него 6 забитых голов и 3 ассиста.

    «Аль-Халидж»

    Гости являются на данный момент середняком турнира. Они набрали 9 очков, с которыми занимают 11-е место в таблице.

    Последние результаты команды показывают, что у нее есть проблемы с реализацией. За два минувших тура чемпионата она не забила ни одного мяча.

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  • Вчера

    • В конце сентября «Аль-Халидж» всухую проиграл на своем поле «Дамаку» со счетом 0:2. Через неделю гости разошлись нулевой ничьей с «Аль-Раедом».

    Интересно, что «Аль-Халидж» выиграл на выезде две последних встречи. Это были единственные победы клуба в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    Судя по котировкам, у гостей нет никаких шансов — 1.10 на «Аль-Хиляль» и 22.00 на «Аль-Халидж».

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    По идее у хозяев не должно быть проблем. Они на данный момент показывают надежную игру в обороне и стабильно набирают очки.

    Меньше двух голов «лидеры» гостям не забивают. Они забили по 3 гола в каждом из двух последних матчей и при это не пропустили. Учитывая все это, рекомендуем поставить на их победу с форой -2.5 за 1.84.

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    «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — «Аль-Халидж»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» закрепится на вершине таблицы
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