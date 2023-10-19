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    «Индепендьенте» снова не выиграет у «Барракас Сентраль»?

    «Индепендьенте» — «Барракас Сентраль». Ставка (к. 1.93) и прогноз на Кубок аргентинской лиги 19 октября

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» — «Барракас Сентраль»
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    «Индепендьенте» пропустил четыре мяча в восьми матчах
    «Индепендьенте» сыграет на своем поле против «Барракас Сентраль» в рамках группового этапа Кубка аргентинской лиги. Матч пройдет 19 октября, начало — в 03:00 мск. «Индепендьенте» — «Барракас Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Индепендьенте»

    «Индепендьенте» занимает второе место в группе А после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

    И на этом отрезке у клуба из Авельянеды пока всего лишь одно поражение — от «Колана» еще в середине августа.

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    Правда, три из четыре предыдущих матчей с участием «Индепендьенте» завершились вничью. В двух случаях — со счетом 0:0.

    Факт, на который нельзя не обратить внимание: «Индепендьенте» пропустил четыре мяча в восьми матчах. С обороой у команды Карлоса Тевеса точно все в порядке.

    «Барракас Сентраль»

    «Барракас Сентраль» находится на 12-й строчке в группе А, набрав в восьми турах десять очков.

    В октябре клуб из Барракаса пока еще не проигрывал. Встреча с «Сармиенто» в начале месяца завершилась вничью, а в игре с «Колоном» команда Родольфо де Паоли одержала победу — 2:1.

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    Но в данном случае важно отметить, что «Барракас Сентраль» ужасное играет на выезде.

    Гостевая серия поражений составляет уже пять матчей. И на этом отрезке «Барракас Сентраль» пропустил 13 мячей, а забил — всего лишь один.

    Прогноз и ставка

    На «Индепендьенте» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Барракас Сентраль» — за 4.35.

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    Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. Но на этот раз «Барракас Сентраль», скорее всего, не удивит соперника.

    Ставка — победа «Индепендьенте» за 1.93.

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    «Индепендьенте» — «Барракас Сентраль»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. «Индепендьенте» снова не выиграет у «Барракас Сентраль»?
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