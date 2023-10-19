«Индепендьенте»
«Индепендьенте» занимает второе место в группе А после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.
И на этом отрезке у клуба из Авельянеды пока всего лишь одно поражение — от «Колана» еще в середине августа.
Коэффициенты матча Залаэгерсег — Пакш
Правда, три из четыре предыдущих матчей с участием «Индепендьенте» завершились вничью. В двух случаях — со счетом 0:0.
«Барракас Сентраль»
«Барракас Сентраль» находится на 12-й строчке в группе А, набрав в восьми турах десять очков.
В октябре клуб из Барракаса пока еще не проигрывал. Встреча с «Сармиенто» в начале месяца завершилась вничью, а в игре с «Колоном» команда Родольфо де Паоли одержала победу — 2:1.
Но в данном случае важно отметить, что «Барракас Сентраль» ужасное играет на выезде.
Гостевая серия поражений составляет уже пять матчей. И на этом отрезке «Барракас Сентраль» пропустил 13 мячей, а забил — всего лишь один.
Прогноз и ставка
На «Индепендьенте» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Барракас Сентраль» — за 4.35.
Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. Но на этот раз «Барракас Сентраль», скорее всего, не удивит соперника.
Ставка — победа «Индепендьенте» за 1.93.