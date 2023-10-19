«Индепендьенте» сыграет на своем поле против «Барракас Сентраль» в рамках группового этапа Кубка аргентинской лиги. Матч пройдет 19 октября, начало — в 03:00 мск. «Индепендьенте» — «Барракас Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» занимает второе место в группе А после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

И на этом отрезке у клуба из Авельянеды пока всего лишь одно поражение — от «Колана» еще в середине августа.

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Правда, три из четыре предыдущих матчей с участием «Индепендьенте» завершились вничью. В двух случаях — со счетом 0:0.

Факт , на который нельзя не обратить внимание: «Индепендьенте» пропустил четыре мяча в восьми матчах. С обороой у команды Карлоса Тевеса точно все в порядке.

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» находится на 12-й строчке в группе А, набрав в восьми турах десять очков.

В октябре клуб из Барракаса пока еще не проигрывал. Встреча с «Сармиенто» в начале месяца завершилась вничью, а в игре с «Колоном» команда Родольфо де Паоли одержала победу — 2:1.

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Но в данном случае важно отметить, что «Барракас Сентраль» ужасное играет на выезде.

Гостевая серия поражений составляет уже пять матчей. И на этом отрезке «Барракас Сентраль» пропустил 13 мячей, а забил — всего лишь один.

Прогноз и ставка

На «Индепендьенте» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Барракас Сентраль» — за 4.35.

Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. Но на этот раз «Барракас Сентраль», скорее всего, не удивит соперника.

Ставка — победа «Индепендьенте» за 1.93.