ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю Дани ОльмоТрансферный дайджест. 10-16 октября Леброн ДжеймсЗаглядывая в будущее. Топ-10 игроков НБА сезона 2023/24
  • 08:10
    • Матч Бельгия — Швеция не будет доигран в ближайшие дни
  • 13:12
    • «Реал» может подписать брата Беллингема
  • 12:52
    • «Палмейрас» планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо
  • 12:12
    • Бонуччи могут дисквалифицировать минимум на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли делает нелегальные ставки
  • 11:15
    • Сборная Кении хочет провести еще один матч с Россией
  • 10:34
    • Убийца шведских болельщиков скончался от огнестрельного ранения
  • 10:11
    • Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo
    Все новости спорта

    Голевое шоу заказывали?!

    «Байя» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Байя» — «Интернасьонал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интернасьонал»
    «Байя» сыграет на своем поле с «Интернасьоналем» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 03:30 мск. «Байя» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Октября 2023 года
    Баия
  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 03:30 Интернасьонал Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Байя»

    Эта команда прогнозируемо сражается за выживание. На текущий момент «Байя» занимает 16 место — как раз над пропастью.

    Вот только с победами у команды не складывается. Выиграно всего лишь 7 матчей из 26 в чемпионате.

    В предыдущем туре чемпионата «Байя» разжилась тремя очками. Команда в перестрелке одолела «Гойяс» (6:4).

    Все прогнозы на футбол

    «Байя» традиционно неудачно играет с «Интернасьоналем». Четыре последних очных поединка были проиграны.

    Хозяевам кровь их носу нужно добывать очки. А уж в родных стенах «Байя» сделает все, дабы достичь желанной победы.

    «Интернасьонал»

    Эта команда проводит неудачный сезон. «Интернасьонал» находится на 12 месте в таблице, причем еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

    Причем атака команды действует крайне неприглядно. В 26 поединках игроки «Интернасьоналя» забили всего лишь 23 мяча.

  • Спаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • Реакция спортивных СМИ на угнетающую ничью сборной России с Кенией
  • Сегодня

    • Свой предыдущий поединок команда снова провела продуктивно. «Интернасьонал» дома сумел переиграть «Гремио» (3:2).

    И уж точно «Интернасьонал» поборется за выход в Южноамериканский кубок. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байи» предлагают — 2.04.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Интернасьоналя» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бонзи — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Турция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Котов — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Трактор — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грузия U21 — Швеция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Италия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Бельгия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байя» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. Голевое шоу заказывали?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры