«Байя» сыграет на своем поле с «Интернасьоналем» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 03:30 мск. «Байя» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байя»

Эта команда прогнозируемо сражается за выживание. На текущий момент «Байя» занимает 16 место — как раз над пропастью.

Вот только с победами у команды не складывается. Выиграно всего лишь 7 матчей из 26 в чемпионате.

В предыдущем туре чемпионата «Байя» разжилась тремя очками. Команда в перестрелке одолела «Гойяс» (6:4).

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«Байя» традиционно неудачно играет с «Интернасьоналем». Четыре последних очных поединка были проиграны.

Хозяевам кровь их носу нужно добывать очки. А уж в родных стенах «Байя» сделает все, дабы достичь желанной победы.

«Интернасьонал»

Эта команда проводит неудачный сезон. «Интернасьонал» находится на 12 месте в таблице, причем еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

Причем атака команды действует крайне неприглядно. В 26 поединках игроки «Интернасьоналя» забили всего лишь 23 мяча.

Свой предыдущий поединок команда снова провела продуктивно. «Интернасьонал» дома сумел переиграть «Гремио» (3:2).

И уж точно «Интернасьонал» поборется за выход в Южноамериканский кубок. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байи» предлагают — 2.04.

На викторию «Интернасьоналя» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.