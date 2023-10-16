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    Быстрая реабилитация молодых сербов?

    Северная Ирландия U21 — Сербия U21. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия U21 — Сербия U21
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    Молодежная сборная Сербии
    Северная Ирландия (до 21 года) сыграет на своем поле с Сербией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 16 октября, начало — в 21:30 мск. Северная Ирландия U21 — Сербия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Северная Ирландия U21

    Эта команда не столь успешно начала нынешнюю отборочную кампанию. Молодые североирландцы в двух матчах набрали 3 очка и находятся на 5 месте в группе.

    Причем Северная Ирландия (до 21 года) крайне мало забивает. Игроки команды отличились всего одним результативным выстрелом.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия U21 — Сербия U21

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    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Североирландцы с минимальным счетом обставили азербайджанских сверстников.

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    А вот с украинцами Северная Ирландия (до 21 года) не справилась (0:1). Правда, оборона команды выглядит вполне монолитно.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Североирландцы способны приятно удивить.

    Сербия U21

    Эта команда не столь продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Сербы разжились тремя очками в двух матчах.

    Балканцы традиционно сильны в этой возрастной категории. Вот только нынешнее поколение молодых сербов крайне нестабильно.

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    • В предыдущем поединке квалификации молодые сербы провалились. Команда уступила английским сверстникам со счетом 1:9.

    И уж точно сербы мотивированы реабилитироваться за последний провал. Балканцы явно сильнее соперника, выиграв у него все четыре очных поединка.

    В этом поединке Сербия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у североирландцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сербии (до 21 года) предлагают — 1.70.

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    На викторию Северной Ирландии (до 21 года) дают — 4.72, ничья оценена — в 3.88.

    Сербы явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке.

    Наш прогноз — Победа Сербии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.

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    Северная Ирландия U21 — Сербия U21: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация молодых сербов?
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