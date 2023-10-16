Северная Ирландия U21
Эта команда не столь успешно начала нынешнюю отборочную кампанию. Молодые североирландцы в двух матчах набрали 3 очка и находятся на 5 месте в группе.
Причем Северная Ирландия (до 21 года) крайне мало забивает. Игроки команды отличились всего одним результативным выстрелом.
Коэффициенты матча Северная Ирландия U21 — Сербия U21
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Североирландцы с минимальным счетом обставили азербайджанских сверстников.
А вот с украинцами Северная Ирландия (до 21 года) не справилась (0:1). Правда, оборона команды выглядит вполне монолитно.
В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Североирландцы способны приятно удивить.
Сербия U21
Эта команда не столь продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Сербы разжились тремя очками в двух матчах.
Балканцы традиционно сильны в этой возрастной категории. Вот только нынешнее поколение молодых сербов крайне нестабильно.
В предыдущем поединке квалификации молодые сербы провалились. Команда уступила английским сверстникам со счетом 1:9.
И уж точно сербы мотивированы реабилитироваться за последний провал. Балканцы явно сильнее соперника, выиграв у него все четыре очных поединка.
В этом поединке Сербия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у североирландцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сербии (до 21 года) предлагают — 1.70.
На викторию Северной Ирландии (до 21 года) дают — 4.72, ничья оценена — в 3.88.
Наш прогноз — Победа Сербии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.