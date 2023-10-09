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    Сможет ли «РБ Брагантино» набрать очки на поле «Атлетико Паранаэнсе»?

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Бразилии 9 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Атлетико Паранаэнсе» забивает в среднем почти два гола в матчах на своем поле
    «Атлетико Паранаэнсе» сыграет на своем поле против «Ред Булл Брагантино» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 00:30 мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 09 Октября 2023 года
    Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 00:30 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» занимает восьмое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

    В конце прошлой неделе команда Паулу Турры проиграла в дерби «Коритибе» — 0:1.

    Перед этим у «Атлетико» была серия из шести матчей без поражений, и так вышло, что ее прервал аутсайдер.

    Но также стоит обратить внимание на то, что «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не проигрывал в девяти предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата. На этом отрезке у красно-черных пять побед и четыре поражения.

    Кроме того, «Атлетико Паранаэнсе» забивает в среднем почти два гола в матчах на своем поле.

    «Ред Булл Брагантино»

    «Ред Булл Брагантино» тем временем находится на второй строчке, набрав в 25-ти турах 45 очков. Отставание от идущего первым «Ботафого» составляет семь очков.

    Беспроигрышная серия «Брагантино» составляет пять матчей. И на этом отрезке у него пять побед.

    Кроме того, в десяти предыдущих матчах Серии А команда Педру Кайшиньи потерпела лишь одно поражение.

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    При этом в гостях «Ред Булл» теряет очки гораздо чаще, чем дома. До сих пор они выиграли на выезде лишь четыре матча.

    «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем меньше одного гола в текущей кампании.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико Паранаэнсе» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Ред Булл Брагантино» за 2.86.

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    В четырех предыдущих матчах эти команды дважды обменялись домашними победами.

    Несмотря на это, ставить на хозяев в предстоящей игре все-таки опасно. В этом сезоне «Ред Булл Брагантино» играет значительно лучше.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.82.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «РБ Брагантино» набрать очки на поле «Атлетико Паранаэнсе»?
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