«Атлетико Паранаэнсе» сыграет на своем поле против «Ред Булл Брагантино» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 00:30 мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» занимает восьмое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

В конце прошлой неделе команда Паулу Турры проиграла в дерби «Коритибе» — 0:1.

Перед этим у «Атлетико» была серия из шести матчей без поражений, и так вышло, что ее прервал аутсайдер.

Но также стоит обратить внимание на то, что «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не проигрывал в девяти предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата. На этом отрезке у красно-черных пять побед и четыре поражения.

Кроме того, «Атлетико Паранаэнсе» забивает в среднем почти два гола в матчах на своем поле.

«Ред Булл Брагантино»

«Ред Булл Брагантино» тем временем находится на второй строчке, набрав в 25-ти турах 45 очков. Отставание от идущего первым «Ботафого» составляет семь очков.

Беспроигрышная серия «Брагантино» составляет пять матчей. И на этом отрезке у него пять побед.

Кроме того, в десяти предыдущих матчах Серии А команда Педру Кайшиньи потерпела лишь одно поражение.

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При этом в гостях «Ред Булл» теряет очки гораздо чаще, чем дома. До сих пор они выиграли на выезде лишь четыре матча.

«Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем меньше одного гола в текущей кампании.

Прогноз и ставка

На «Атлетико Паранаэнсе» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Ред Булл Брагантино» за 2.86.

В четырех предыдущих матчах эти команды дважды обменялись домашними победами.

Несмотря на это, ставить на хозяев в предстоящей игре все-таки опасно. В этом сезоне «Ред Булл Брагантино» играет значительно лучше.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.82.