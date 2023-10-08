«Айнтрахт» Фр
Этой команде крайне натужно даются победы. Франкфуртцы выиграли всего один раз в шести матчах текущего чемпионата.
Нынешнее 9 место в таблице уж никак не назовешь успехом. Да и забивает команда по праздникам: всего четыре результативных выстрела.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Хайденхайм
В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова разочаровал игрой и результатом. Команда уступила «Вольфсбургу» (0:2).
Плюс ко всему команда еще и проиграла в рамках Лиги конференций. ПАОК оказался немцам не по зубам (1:2).
«Айнтрахт» Фр наверняка будет максимально активен в атаке. Кого же еще обыгрывать, как не потенциального борца за выживание?!
«Хайденхайм»
Эта команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Хайденхайм» разжился 7 очками.
Главным бичом новичка элиты является слабая оборона. Команда пропустила в свои ворота уже 13 мячей.
Свой предыдущий поединок «Хайденхайм» провел удачно. Дома команда сенсационно переиграла берлинский «Унион» (1:0).
Обе своих виктории команда добыла в родных стенах. А вот выездные поединки для дебютанта складываются неудачно.
Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы в обороне пока и близко не решены.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.77.
На викторию «Хайденхайма» дают — 4.72, ничья оценена — в 4.21.
Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.