«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Фр

Этой команде крайне натужно даются победы. Франкфуртцы выиграли всего один раз в шести матчах текущего чемпионата.

Нынешнее 9 место в таблице уж никак не назовешь успехом. Да и забивает команда по праздникам: всего четыре результативных выстрела.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Хайденхайм 1X2Новым игрокам 1.804.004.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова разочаровал игрой и результатом. Команда уступила «Вольфсбургу» (0:2).

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Плюс ко всему команда еще и проиграла в рамках Лиги конференций. ПАОК оказался немцам не по зубам (1:2).

«Айнтрахт» Фр наверняка будет максимально активен в атаке. Кого же еще обыгрывать, как не потенциального борца за выживание?!

«Хайденхайм»

Эта команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Хайденхайм» разжился 7 очками.

Главным бичом новичка элиты является слабая оборона. Команда пропустила в свои ворота уже 13 мячей.

Свой предыдущий поединок «Хайденхайм» провел удачно. Дома команда сенсационно переиграла берлинский «Унион» (1:0).

Обе своих виктории команда добыла в родных стенах. А вот выездные поединки для дебютанта складываются неудачно.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы в обороне пока и близко не решены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.77.

На викторию «Хайденхайма» дают — 4.72, ничья оценена — в 4.21.

Франкфуртцам срочно нужно побеждать , тем более на родной арене в матче с новичком.

Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.