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    «Айнтрахт» додавит новичка?

    «Айнтрахт» Фр — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Хайденхайм»
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    Кевин Трапп
    «Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Октября 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Айнтрахт» Фр

    Этой команде крайне натужно даются победы. Франкфуртцы выиграли всего один раз в шести матчах текущего чемпионата.

    Нынешнее 9 место в таблице уж никак не назовешь успехом. Да и забивает команда по праздникам: всего четыре результативных выстрела.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Хайденхайм

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  • 1.804.004.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова разочаровал игрой и результатом. Команда уступила «Вольфсбургу» (0:2).

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    Плюс ко всему команда еще и проиграла в рамках Лиги конференций. ПАОК оказался немцам не по зубам (1:2).

    «Айнтрахт» Фр наверняка будет максимально активен в атаке. Кого же еще обыгрывать, как не потенциального борца за выживание?!

    «Хайденхайм»

    Эта команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Хайденхайм» разжился 7 очками.

    Главным бичом новичка элиты является слабая оборона. Команда пропустила в свои ворота уже 13 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок «Хайденхайм» провел удачно. Дома команда сенсационно переиграла берлинский «Унион» (1:0).

    Обе своих виктории команда добыла в родных стенах. А вот выездные поединки для дебютанта складываются неудачно.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы в обороне пока и близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.77.

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    На викторию «Хайденхайма» дают — 4.72, ничья оценена — в 4.21.

    Франкфуртцам срочно нужно побеждать, тем более на родной арене в матче с новичком.

    Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Айнтрахт» Фр — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» додавит новичка?
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