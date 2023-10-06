ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби «Динамо» — «Спартак»Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых Вероника КудерметоваСуперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине
  • 00:02
    • «Ньюкасл» неожиданно обыграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Торреса обеспечил «Барселоне» победу в матче ЛЧ с «Порту»
  • 23:55
    • «Боруссия» и «Милан» сыграли без забитых голов
  • 23:54
    • «Лейпциг» не смог удержать ничью против «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Рига» обеспечит голевое шоу

    «Рига» — «Тукумс 2000». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 6 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на Рига
    Прогноз и ставки на «Рига» — «Тукумс 2000»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рига»
    «Рига» сыграет на своем поле с «Тукумс 2000» в рамках 32-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 18:00 мск. «Рига» — «Тукумс 2000»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Латвия. Высшая лига 06 Октября 2023 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 18:00 Тукумс 2000 Тукумс 2000
  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Рига»

    Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Отрыв от РФШ составляет всего лишь 3 очка, так что осечки крайне нежелательны.

    Рижане весьма результативно атакуют. В 31 поединке чемпионата игроки команды наколотили уже 78 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Рига» добыла сложнейшую викторию. «Ауда» была обыграна лишь с минимальным счетом.

    Все прогнозы на футбол

    Серия из трех победных матчей кряду явно положительно влияет на психологию игроков. Да и вообще, все ведь в руках «Риги»!

    «Рига» наверняка постарается как можно скорее вскрыть оборону гостей. Да и разница в классе между оппонентами огромна.

    «Тукумс 2000»

    Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. Для «Тукумс 2000» борьба за выживание еще не закончилась.

    Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 31 матче чемпионата Латвии «Тукумс 2000» пропустил уже 72 мяча.

  • Что с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС
  • Отсутствие ясности в «Интер Майами» по поводу состояния здоровья суперзвезды разочаровывает фанатов
  • 03/10/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Тукумс 2000» дома переиграл крепкую «Валмиеру» (3:2).

    Поединки против «Риги» для команды традиционно складываются неудачно. Еще ни разу в истории противостояний «Тукумс 2000» не отбирал очки у рижан.

    И уж наверняка «Тукумс 2000» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.08.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Тукумс 2000» дают — 19.50, ничья оценена — в 9.00.

    «Рига» по игре выглядит на две головы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 2.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Шевченко — Тсенг
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кудерметова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Попырин — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карацев — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.53
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Клаксвик — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спортинг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рига» — «Тукумс 2000»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Рига» обеспечит голевое шоу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры