«Рига»
Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Отрыв от РФШ составляет всего лишь 3 очка, так что осечки крайне нежелательны.
Рижане весьма результативно атакуют. В 31 поединке чемпионата игроки команды наколотили уже 78 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Рига» добыла сложнейшую викторию. «Ауда» была обыграна лишь с минимальным счетом.
Серия из трех победных матчей кряду явно положительно влияет на психологию игроков. Да и вообще, все ведь в руках «Риги»!
«Рига» наверняка постарается как можно скорее вскрыть оборону гостей. Да и разница в классе между оппонентами огромна.
«Тукумс 2000»
Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. Для «Тукумс 2000» борьба за выживание еще не закончилась.
Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 31 матче чемпионата Латвии «Тукумс 2000» пропустил уже 72 мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Тукумс 2000» дома переиграл крепкую «Валмиеру» (3:2).
Поединки против «Риги» для команды традиционно складываются неудачно. Еще ни разу в истории противостояний «Тукумс 2000» не отбирал очки у рижан.
И уж наверняка «Тукумс 2000» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.08.
На викторию «Тукумс 2000» дают — 19.50, ничья оценена — в 9.00.
«Рига» по игре выглядит на две головы сильнее соперника, и
Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 2.63.