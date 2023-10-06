«Рига» сыграет на своем поле с «Тукумс 2000» в рамках 32-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 18:00 мск. «Рига» — «Тукумс 2000»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Отрыв от РФШ составляет всего лишь 3 очка, так что осечки крайне нежелательны.

Рижане весьма результативно атакуют. В 31 поединке чемпионата игроки команды наколотили уже 78 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Рига» добыла сложнейшую викторию. «Ауда» была обыграна лишь с минимальным счетом.

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Серия из трех победных матчей кряду явно положительно влияет на психологию игроков. Да и вообще, все ведь в руках «Риги»!

«Рига» наверняка постарается как можно скорее вскрыть оборону гостей. Да и разница в классе между оппонентами огромна.

«Тукумс 2000»

Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. Для «Тукумс 2000» борьба за выживание еще не закончилась.

Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 31 матче чемпионата Латвии «Тукумс 2000» пропустил уже 72 мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Тукумс 2000» дома переиграл крепкую «Валмиеру» (3:2).

Поединки против «Риги» для команды традиционно складываются неудачно. Еще ни разу в истории противостояний «Тукумс 2000» не отбирал очки у рижан.

И уж наверняка «Тукумс 2000» будет действовать вторым номером. Вот только проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.08.

На викторию «Тукумс 2000» дают — 19.50, ничья оценена — в 9.00.

«Рига» по игре выглядит на две головы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать .

Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 2.63.