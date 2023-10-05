В четверг, 5 октября словенская «Олимпия» на своём поле примет чемпиона Словакии «Слован». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Олимпия» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия»

«Олимпия» занимает последнее 4 место в кварте А Лиги конференций. В первом туре клуб из Любляны проиграл французскому коллективу «Лилль» (0:2).

В чемпионате Словении «Олимпия» расположилась на 2-м месте и на четыре балла отстает от «Целе».

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Все прогнозы на Лигу конференций

В 11-м туре внутреннего первенства «Олимпия» на выезде обыграла ФК «Рогашка» (2:0). В итоги сама команда набрала 15 очков.

Матч 12-го тура словенского первенства «Олимпия» примет «Радомлье». Игра запланирована на воскресенье, 8 октября.

«Слован»

«Слован» стартовал с победы в еврокубках, обыграл чемпиона Фарерских островов — «Клаксвик» (2:1). В составе чемпиона Словакии во втором тайме отличились Владимир Вайсс и Александар Чаврич.

На данный момент «Слован» занимает второе место в квартете А, набрав 3 очка. Выше лишь по дополнительным показателям расположился «Лилль».

В чемпионате Словакии прошли матчи 9-го тура. «Слован» играл на выезде и разгромил «ВиОн» (3:0).

«Слован» — занимает 4 место в турнирной таблице — в ативе команды 17 очков. От лидер — ФК «Тренчин» отставание составляет 5 баллов. Но не стоит забывать о том, что у действующего чемпиона «Слована» есть игра в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Олимпия» можно поставить за 2.39, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Слована» — 2.85.

Прогноз: Интересная пара команд, в матче которого можно увидеть яркую и зрелищную игру с забитыми мячами.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.17.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.