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    «Слован» увезёт очки из Любляны?

    «Олимпия» — «Слован». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет А, 5 октября 2023 года

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    «Слован» — «Клаксвик». 1-й тур Лиги конференций 2023/2024
    В четверг, 5 октября словенская «Олимпия» на своём поле примет чемпиона Словакии «Слован». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Олимпия» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 05 Октября 2023 года
    Олимпия Любляна
  • Лига конференций. Группа A
    •  Олимпия Любляна 19:45 Слован Слован
  • Либерец
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    «Олимпия»

    «Олимпия» занимает последнее 4 место в кварте А Лиги конференций. В первом туре клуб из Любляны проиграл французскому коллективу «Лилль» (0:2).

    В чемпионате Словении «Олимпия» расположилась на 2-м месте и на четыре балла отстает от «Целе».

    Коэффициенты матча Олимпия Любляна — Слован

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    В 11-м туре внутреннего первенства «Олимпия» на выезде обыграла ФК «Рогашка» (2:0). В итоги сама команда набрала 15 очков.

    Матч 12-го тура словенского первенства «Олимпия» примет «Радомлье». Игра запланирована на воскресенье, 8 октября.

    «Слован»

    «Слован» стартовал с победы в еврокубках, обыграл чемпиона Фарерских островов — «Клаксвик» (2:1). В составе чемпиона Словакии во втором тайме отличились Владимир Вайсс и Александар Чаврич.

    На данный момент «Слован» занимает второе место в квартете А, набрав 3 очка. Выше лишь по дополнительным показателям расположился «Лилль».

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    • В чемпионате Словакии прошли матчи 9-го тура. «Слован» играл на выезде и разгромил «ВиОн» (3:0).

    «Слован» — занимает 4 место в турнирной таблице — в ативе команды 17 очков. От лидер — ФК «Тренчин» отставание составляет 5 баллов. Но не стоит забывать о том, что у действующего чемпиона «Слована» есть игра в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Олимпия» можно поставить за 2.39, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Слована» — 2.85.

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    Прогноз: Интересная пара команд, в матче которого можно увидеть яркую и зрелищную игру с забитыми мячами.

    Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

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    «Олимпия» — «Слован»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Слован» увезёт очки из Любляны?
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