«Олимпия»
«Олимпия» занимает последнее 4 место в кварте А Лиги конференций. В первом туре клуб из Любляны проиграл французскому коллективу «Лилль» (0:2).
В чемпионате Словении «Олимпия» расположилась на 2-м месте и на четыре балла отстает от «Целе».
Коэффициенты матча Олимпия Любляна — Слован
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В 11-м туре внутреннего первенства «Олимпия» на выезде обыграла ФК «Рогашка» (2:0). В итоги сама команда набрала 15 очков.
Матч 12-го тура словенского первенства «Олимпия» примет «Радомлье». Игра запланирована на воскресенье, 8 октября.
«Слован»
«Слован» стартовал с победы в еврокубках, обыграл чемпиона Фарерских островов — «Клаксвик» (2:1). В составе чемпиона Словакии во втором тайме отличились Владимир Вайсс и Александар Чаврич.
На данный момент «Слован» занимает второе место в квартете А, набрав 3 очка. Выше лишь по дополнительным показателям расположился «Лилль».
В чемпионате Словакии прошли матчи 9-го тура. «Слован» играл на выезде и разгромил «ВиОн» (3:0).
«Слован» — занимает 4 место в турнирной таблице — в ативе команды 17 очков. От лидер — ФК «Тренчин» отставание составляет 5 баллов. Но не стоит забывать о том, что у действующего чемпиона «Слована» есть игра в запасе.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Олимпия» можно поставить за 2.39, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Слована» — 2.85.
Прогноз: Интересная пара команд, в матче которого можно увидеть яркую и зрелищную игру с забитыми мячами.
Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.17.
Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.
Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.