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    Добьется ли «Бешикташ» победы в домашних стенах?

    «Бешикташ» — «Лугано». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет D, 5 октября 2023 года

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    «Брюгге» — «Бешикташ». 1-й тур Лиги конференций 2023/2024
    В четверг, 5 октября турецкий «Бешикташ» сыграет против швейцарского «Лугано». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Бешикташ» — «Лугано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 05 Октября 2023 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:45 Лугано Лугано
  • Лига конференций. Группа D
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» стартовал с ничьей в основной сетке Лиги конференций. В первом туре турецкий клуб обменялся голами с бельгийским «Брюгге» (1:1). Благодаря голу Дженка Тосуна на 88-й минуте команда спаслась от поражения. В квартете D «Бешикташ» занимает второе место с активом в один балл.

    После матча в Лиге конференций футболисты «Бешикташа» провели три матча в турецкой Суперлиге. Так были обыграны «Кайсериспор» (2:1) и «Коньяспор» (2:0). Однако был и проигрыш в поединке против команды «Аданадемирспор» (2:4).

    Коэффициенты матча Бешикташ — Лугано

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Бешикташ» в чемпионате Турции занимате 4 место, набрав 13 очков. От лидера Суперлиги — «Фенербахче» отставание составляет 8 баллов.

    В 8 туре внутреннего первенства «Бешикташ» сыграет против ФК «Истанбулспор» — игра запланирована на 8 октября.

    «Лугано»

    «Лугано» замыкает группу D, хотя также набрал 1 очко. В стартовом туре Лиги конференций швейцарцы разошлись миром с норвежским «Будё-Глимт» (0:0).

    На внутренней арене «Лугано» ворвался в топ-3 после двух побед над командами «Лозана» (2:1) и «Винтертур» (3:2).

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    • Таким образом «Лугано» набрал 15 очков. Выше в турнирной таблице расположились «Янг Бойз» (17 баллов) и «Цюрих» (19 пунктов).

    Матч 10-го тура участник Лиги конференций проведет дома против коллектива «Серветт». Встреча состоится в воскресенье, 8 октября.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Бешикташа» можно поставить за 1.37, ничью оценивают в 5.05, а на победу «Лугано» — в 7.70.

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    Прогноз: Обе команды потеряли очки в стартовом туре группового этапа. «Бешикташ» не проигрывает на протяжении пяти матчей. Турецкий клуб вряд ли проиграет и в домашнем матче против «Лугано». Можно рискнуть и сыграть на победе «Бешикташа».

    Ставка: Фора «Бешикташа» (-1.5) а коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: В последнее время в матчах с участием «Бешикташа» и «Лугано» забивается в среднем 2 мяча. Так что можно сыграть на результативности игры.

    Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.32.

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    «Бешикташ» — «Лугано»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Добьется ли «Бешикташ» победы в домашних стенах?
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