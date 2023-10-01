В воскресенье, 1 октября, в 8-м туре испанской Сегунды «Вальядолид» в родных стенах сразится с «Бургасом». Начало игры — в 19:30 по мск. «Вальядолид» — «Бургос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки, но не смогла обыграть «Хетафе» 0:0 и вылетела.

Начала «пусела» сезон в Сегунде с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако затем она проиграла три матча подряд и ни забила в этих встречах ни одного гола.

После же этой неудачной серии «фиолетово-белые» не знают горечи поражений. Сперва они расписали на своем поле ничью с «Эльче» 1:1, а затем поочередно по 1:0 одолели дома «Картахену» и на выезде «Овьедо».

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И с десятью набранными баллами «Вальядолид» делит девятую строку еще с двумя командами, и от зоны плей-офф (шестая позиция) отстает всего на два пункта.

«Бургос»

«Бургос» прошлый сезон завершил в середине турнирной таблицы, существенно отстав даже от зоны плей-офф. Однако стоит отметить, что команда выдала отличное начало и даже некоторое время лидировала.

В текущем же первенстве Сегунды «бело-черные» идут пока вровень со своим предстоящим противником, имея на своем счету те же десять зачетных пунктов.

Коллектив начал этот чемпионат с домашней мировой против «Уэски» 1:1, а затем стал неизменно чередовать победные домашние матчи с проигрышными выездными.

Так, например, в прошлом туре «Бургос» на своем поле разгромил «Эльче» со счетом 4:0, а перед этим уступил в гостевой игре «Альбасете» 1:2.

В позапрошлом розыгрыше Сегунды данные коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:3.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.80, победа «Бургоса» — 4.60, ничья — 3.50.

Похоже, что «пусела» после невнятного старта нашла свою игру и должна продлить свою серию побед. К тому же в гости к ней едет очень неубедительный вне родных стен соперник.