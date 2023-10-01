«Рома» сыграет на своем поле с «Фрозиноне» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Эта команда выдала крайне неудачный старт в Серии А. «Рома» добыла всего 5 очков и занимает 16 место в таблице.

В семи шести поединках подопечные Жозе Моуриньо выиграли лишь однажды. Причем забили римляне 13 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Рома — Фрозиноне 1X2Новым игрокам 1.474.507.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда снова провалилась. «Рома» по всем статьям уступила «Дженоа» (1:4).

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А вот до того «Рома» расписала мировую с «Торино» (1:1). Зато старт в Лиге Европы вышел удачным: римляне переиграли «Шериф» (2:1).

«Рома» наверняка будет активно атаковать. Пора бы неплохой команде Моуриньо вылазить из подвала турнирной таблице!

«Фрозиноне»

Эта команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Фрозиноне» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Серии А.

А вот с реализацией дела обстоят не так, чтобы очень. В 7 матчах чемпионата «Фрозиноне» настрелял всего 9 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Фрозиноне» в родных стенах не сумел одолеть «Фиорентину» (1:1).

Интересно, что команда не проигрывает уже почти полтора месяца. Правда, половину своих поединков новичок Серии А свел к ничьим.

Наверняка «Фрозиноне» постарается зацепиться за очки. Гости постараются воспользоваться не лучшим моральным духом римлян.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.44.

На викторию «Фрозиноне» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

Римляне имеют сильный по именам состав, и наверняка максимально активно сыграют в атаке .

Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.