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    Римляне начнут без увертюр!

    «Рома» — «Фрозиноне». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 1 октября 2023 года

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    «Рома» сыграет на своем поле с «Фрозиноне» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Октября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Рома»

    Эта команда выдала крайне неудачный старт в Серии А. «Рома» добыла всего 5 очков и занимает 16 место в таблице.

    В семи шести поединках подопечные Жозе Моуриньо выиграли лишь однажды. Причем забили римляне 13 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Рома — Фрозиноне

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    В предыдущем туре чемпионата команда снова провалилась. «Рома» по всем статьям уступила «Дженоа» (1:4).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот до того «Рома» расписала мировую с «Торино» (1:1). Зато старт в Лиге Европы вышел удачным: римляне переиграли «Шериф» (2:1).

    «Рома» наверняка будет активно атаковать. Пора бы неплохой команде Моуриньо вылазить из подвала турнирной таблице!

    «Фрозиноне»

    Эта команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Фрозиноне» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Серии А.

    А вот с реализацией дела обстоят не так, чтобы очень. В 7 матчах чемпионата «Фрозиноне» настрелял всего 9 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Фрозиноне» в родных стенах не сумел одолеть «Фиорентину» (1:1).

    Интересно, что команда не проигрывает уже почти полтора месяца. Правда, половину своих поединков новичок Серии А свел к ничьим.

    Наверняка «Фрозиноне» постарается зацепиться за очки. Гости постараются воспользоваться не лучшим моральным духом римлян.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Фрозиноне» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

    Римляне имеют сильный по именам состав, и наверняка максимально активно сыграют в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Рома» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Римляне начнут без увертюр!
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