«Рома»
Эта команда выдала крайне неудачный старт в Серии А. «Рома» добыла всего 5 очков и занимает 16 место в таблице.
В семи шести поединках подопечные Жозе Моуриньо выиграли лишь однажды. Причем забили римляне 13 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Рома — Фрозиноне
В предыдущем туре чемпионата команда снова провалилась. «Рома» по всем статьям уступила «Дженоа» (1:4).
А вот до того «Рома» расписала мировую с «Торино» (1:1). Зато старт в Лиге Европы вышел удачным: римляне переиграли «Шериф» (2:1).
«Рома» наверняка будет активно атаковать. Пора бы неплохой команде Моуриньо вылазить из подвала турнирной таблице!
«Фрозиноне»
Эта команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Фрозиноне» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Серии А.
А вот с реализацией дела обстоят не так, чтобы очень. В 7 матчах чемпионата «Фрозиноне» настрелял всего 9 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Фрозиноне» в родных стенах не сумел одолеть «Фиорентину» (1:1).
Интересно, что команда не проигрывает уже почти полтора месяца. Правда, половину своих поединков новичок Серии А свел к ничьим.
Наверняка «Фрозиноне» постарается зацепиться за очки. Гости постараются воспользоваться не лучшим моральным духом римлян.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.44.
На викторию «Фрозиноне» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.
Римляне имеют сильный по именам состав, и
Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.