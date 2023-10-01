«Альмерия»
Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в семи первых турах Примеры набрала всего два балла и занимает последнюю строчку.
Причем забили игроки команды всего восемь мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 18 раз.
Коэффициенты матча Альмерия — Гранада
В предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгром в другом андалузском дерби. На выезде она с крупным счетом проиграла «Севилье» (1:5).
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В семи последних поединках коллектив не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих, так что у хозяев небольшие шансы взять три очка.
«Гранада»
Команда провалилась на старте чемпионата Испании, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с четырьмя очками в активе после семи туров.
Ожидать большего от «Гранады» и не стоило, ведь она только-только вернулась из Сегунды. Андалузцы очень много пропускают — 18 голов за семь встреч, что в среднем почти 3 мяча за игру, забив девять раз.
Результаты «Гранады» в последних турах только подтверждают то, что команда безобразно играет на своей половине поля. Правда, в последнем туре она сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) дома.
До этого поражения коллектив потерпел три поражения, поэтому у гостей также плохая форма, хотя их серия затянулась на меньшее количество игр.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Альмерию», коэффициент на победу которой равен 1,93. Успех «Гранады» оценивается в 3,86, ничья — в 3,82.
В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,75.
Еще один вариант ставки — «Альмерия» победит за 1,93, поскольку она считается фаворитом в домашней игре.