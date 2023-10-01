«Альмерия» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 8-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 1-го октября, начало — в 15:00 мск. «Альмерия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в семи первых турах Примеры набрала всего два балла и занимает последнюю строчку.

Причем забили игроки команды всего восемь мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 18 раз.

Коэффициенты матча Альмерия — Гранада 1X2Новым игрокам 1.903.804.00Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгром в другом андалузском дерби. На выезде она с крупным счетом проиграла «Севилье» (1:5).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В семи последних поединках коллектив не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих, так что у хозяев небольшие шансы взять три очка.

«Гранада»

Команда провалилась на старте чемпионата Испании, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с четырьмя очками в активе после семи туров.

Ожидать большего от «Гранады» и не стоило, ведь она только-только вернулась из Сегунды. Андалузцы очень много пропускают — 18 голов за семь встреч, что в среднем почти 3 мяча за игру, забив девять раз.

Результаты «Гранады» в последних турах только подтверждают то, что команда безобразно играет на своей половине поля. Правда, в последнем туре она сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) дома.

До этого поражения коллектив потерпел три поражения, поэтому у гостей также плохая форма, хотя их серия затянулась на меньшее количество игр.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Альмерию», коэффициент на победу которой равен 1,93. Успех «Гранады» оценивается в 3,86, ничья — в 3,82.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,75.

Еще один вариант ставки — «Альмерия» победит за 1,93, поскольку она считается фаворитом в домашней игре.