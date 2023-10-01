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    Кто выиграет андалузское дерби?

    «Альмерия» — «Гранада». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Примера, 1 октября 2023 года

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    «Альмерия» — фаворит матча
    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 8-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 1-го октября, начало — в 15:00 мск. «Альмерия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 15:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Альмерия»

    Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в семи первых турах Примеры набрала всего два балла и занимает последнюю строчку.

    Причем забили игроки команды всего восемь мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 18 раз.

    Коэффициенты матча Альмерия — Гранада

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  • 1.903.804.00Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгром в другом андалузском дерби. На выезде она с крупным счетом проиграла «Севилье» (1:5).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В семи последних поединках коллектив не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих, так что у хозяев небольшие шансы взять три очка.

    «Гранада»

    Команда провалилась на старте чемпионата Испании, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с четырьмя очками в активе после семи туров.

    Ожидать большего от «Гранады» и не стоило, ведь она только-только вернулась из Сегунды. Андалузцы очень много пропускают — 18 голов за семь встреч, что в среднем почти 3 мяча за игру, забив девять раз.

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    • Результаты «Гранады» в последних турах только подтверждают то, что команда безобразно играет на своей половине поля. Правда, в последнем туре она сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) дома.

    До этого поражения коллектив потерпел три поражения, поэтому у гостей также плохая форма, хотя их серия затянулась на меньшее количество игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Альмерию», коэффициент на победу которой равен 1,93. Успех «Гранады» оценивается в 3,86, ничья — в 3,82.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,75.

    Еще один вариант ставки — «Альмерия» победит за 1,93, поскольку она считается фаворитом в домашней игре.

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    «Альмерия» — «Гранада»: прогноз, ставка (4.06), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет андалузское дерби?
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