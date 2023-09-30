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    Сказка «Жироны» закончится, ведь «Реал» возьмет свое

    «Жирона» — «Реал». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Примера, 30 сентября 2023 года

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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 8-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 19:30 мск. «Жирона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Сентября 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 19:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Жирона»

    Команда по-настоящему удивляет всех болельщиков футбола на старте нынешнего сезона. Неожиданно для многих «Жирона» после 7-и туров занимает 1-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе, правда опережает «Реал» всего на один балл, но это поправимо.

    Команда показывает блестящую игру в атаке, забив 18 голов за 7 встреч. К слову, столько же забила «Барселона» и больше никто другой. В доказательство — последние туры чемпионата Испании, где команда показала свою состоятельность.

    Коэффициенты матча Жирона — Реал Мадрид

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  • 3.554.001.98Бонус$9500
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    В последних 3-х турах «Жирона» обыграла «Вильярреал» (2:1), «Мальорку» (5:3) и «Гранаду» (4:2), суммарно забив 11 голов, и это за 3 встречи! Но крутая игра команды не говорит о том, что теперь именно она будет фаворитом в Примере.

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    Дело в том, что «Жирона» еще не встречалась с извечными тремя топами в чемпионате Испании — «Атлетико», «Реалом» и «Барселоной». Предстоящий матч со «сливочными» будет настоящей проверкой на прочность.

    «Реал» также выступает мощно, и никто не сомневается в мастерстве футболистов «королевской» команды, но на что способны игроки «Жироны»? Посмотрим 30-го сентября.

    «Реал»

    «Сливочные» идут следом за «Жироной» в Примере, занимая 2-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Реал» займет единоличную 1-ю строчку в чемпионате, если обыграет ближайшего соперника, но смогут ли мадридцы остудить пыл выскочек?

    «Реал» действительно может стать первой командой, которая обыграла «Жирону», у «сливочных» есть все для этого. Команда Карло Анчелотти неплохо выступает на своей половине поля, пропустив всего 6 мячей за 7 матчей в Примере.

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    • Несмотря на это, в одном из последних туров «Реал» оступился в самый неподходящий момент. Команда уступила в мадридском дерби против «Атлетико» (1:3). «Реал» часто владел мячом, но проиграл в обоих таймах.

    Стоит отметить, что это поражение является единственной оплошностью «сливочных» в нынешнем сезоне, во всех остальных матчах команда одержала победу, и в матче с «Жироной» у подопечных Анчелотти есть все необходимое.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Жироны» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.98.

    Предстоящий матч будет первым для «Жироны» против действительно топового соперника. Можно предположить, что на этом беспроигрышная сказка «бело-красных» завершится.

    Наш прогноз — Победа «Реала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.99. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Реала» 1.5 больше за 1.74.

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    «Жирона» — «Реал»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Сказка «Жироны» закончится, ведь «Реал» возьмет свое
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