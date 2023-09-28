«АЗ Алкмаар»
Эта команда стартовала в чемпионате просто великолепно. «АЗ Алкмаар» в пяти первых турах набрал 15 очков и занимает 2 место.
Отставание от ПСВ измеряется худшей разницей забитых и пропущенных мячей. Причем забивает команда исправно: 15 голов.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла крупную викторию. «АЗ Алкмаар» на выезде отправил три сухих мяча в ворота «Зволле».
А вот до того команда неудачно стартовала в Лиге конференций. «АЗ Алкмаар» в голевой перестрелке уступил боснийскому «Зриньски» (3:4).
«АЗ Алкмаар» наверняка постарается продлить свою победную поступь в чемпионате. Да и соперник частенько пропускает.
«Хераклес»
Эта команда является середняком Эредивизии. Вот и сейчас «Хераклес» осел на 9 месте турнирной таблицы.
Главной проблемой «Хераклеса» является не самая надежная оборона. В 5 стартовых поединках чемпионата пропущено 11 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хераклес» не смог переиграть скромный «Волендам» (2:2).
До того команда уступила в родных стенах «Утрехту» (1:3). Так что перед выездом к одному из лидеров настрой у игроков не лучший.
Тем не менее, «Хераклес» будет стремиться зацепиться за очки. Правда, соперник все же выглядит явно монолитнее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «АЗ Алкмаара» предлагают — 1.29.
На викторию «Хераклеса» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.90.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.15.