«АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Хераклесом» в рамках 3-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 21:00 мск. «АЗ Алкмаар» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмаар»

Эта команда стартовала в чемпионате просто великолепно. «АЗ Алкмаар» в пяти первых турах набрал 15 очков и занимает 2 место.

Отставание от ПСВ измеряется худшей разницей забитых и пропущенных мячей. Причем забивает команда исправно: 15 голов.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла крупную викторию. «АЗ Алкмаар» на выезде отправил три сухих мяча в ворота «Зволле».

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А вот до того команда неудачно стартовала в Лиге конференций. «АЗ Алкмаар» в голевой перестрелке уступил боснийскому «Зриньски» (3:4).

«АЗ Алкмаар» наверняка постарается продлить свою победную поступь в чемпионате. Да и соперник частенько пропускает.

«Хераклес»

Эта команда является середняком Эредивизии. Вот и сейчас «Хераклес» осел на 9 месте турнирной таблицы.

Главной проблемой «Хераклеса» является не самая надежная оборона. В 5 стартовых поединках чемпионата пропущено 11 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хераклес» не смог переиграть скромный «Волендам» (2:2).

До того команда уступила в родных стенах «Утрехту» (1:3). Так что перед выездом к одному из лидеров настрой у игроков не лучший.

Тем не менее, «Хераклес» будет стремиться зацепиться за очки. Правда, соперник все же выглядит явно монолитнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «АЗ Алкмаара» предлагают — 1.29.

На викторию «Хераклеса» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.90.

«АЗ Алкмаар» прекрасно атакует , тогда как «Хераклес» имеет огромные проблемы в обороне.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.15.