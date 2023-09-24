«Байер»
Эта команда блестяще стартовала в чемпионате. «Байер» в четырех первых турах разжился 10 очками и возглавляет турнирную таблицу.
В 4 поединках леверкузенцы настреляли 13 мячей. Да и вообще, игра «фармацевтов» выглядит весьма монолитно.
Коэффициенты матча Байер — Хайденхайм
В предыдущем туре чемпионата команда не добилась победы. «Байер» расписал мировую с действующим чемпионов «Баварией» (2:2).
А вот после того «Байер» прекрасно стартовал в Лиге Европы. Команда дома учинила разгром шведскому «Хеккену» (4:0).
«Байер» наверняка будет максимально активно атаковать. Даже без Патрика Шика стоит ожидать от хозяев нескольких забитых мячей.
«Хайденхайм»
Эта команда начала чемпионат довольно таки продуктивно. «Хайденхайм» сейчас пребывает на 11 позиции в Бундеслиге.
Главной ценностью команды является неплохая атака. Дебютант Бундеслиги в 4 турах настрелял уже 8 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хайденхайм» уверенно переиграл крепкий «Вердер» (4:2).
Причем до того команда не дала себя обыграть дортмундской «Боруссии» (2:2). Впрочем, «Хайденхайму» явно придется бороться лишь за выживание в элите.
Гости явно настроены дать бой лидеру. Интересно, что единственную очную встречу у «Байера» команда выиграла (2:1). Было это 4 года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.25.
На викторию «Хайденхайма» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.36.
«Фармацевты»
Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.