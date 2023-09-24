«Байер» сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Эта команда блестяще стартовала в чемпионате. «Байер» в четырех первых турах разжился 10 очками и возглавляет турнирную таблицу.

В 4 поединках леверкузенцы настреляли 13 мячей. Да и вообще, игра «фармацевтов» выглядит весьма монолитно.

Коэффициенты матча Байер — Хайденхайм 1X2Новым игрокам 1.257.1011.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда не добилась победы. «Байер» расписал мировую с действующим чемпионов «Баварией» (2:2).

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А вот после того «Байер» прекрасно стартовал в Лиге Европы. Команда дома учинила разгром шведскому «Хеккену» (4:0).

«Байер» наверняка будет максимально активно атаковать. Даже без Патрика Шика стоит ожидать от хозяев нескольких забитых мячей.

«Хайденхайм»

Эта команда начала чемпионат довольно таки продуктивно. «Хайденхайм» сейчас пребывает на 11 позиции в Бундеслиге.

Главной ценностью команды является неплохая атака. Дебютант Бундеслиги в 4 турах настрелял уже 8 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хайденхайм» уверенно переиграл крепкий «Вердер» (4:2).

Причем до того команда не дала себя обыграть дортмундской «Боруссии» (2:2). Впрочем, «Хайденхайму» явно придется бороться лишь за выживание в элите.

Гости явно настроены дать бой лидеру. Интересно, что единственную очную встречу у «Байера» команда выиграла (2:1). Было это 4 года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.25.

На викторию «Хайденхайма» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.36.

«Фармацевты» проводят блестящий турнирный отрезок , и явно постараются удержаться на вершине таблицы.

Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.