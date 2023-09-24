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    «Фармацевты» учинят разгром новичку

    «Байер» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Хайденхайм»
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    Флориан Вирц
    «Байер» сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Сентября 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Байер»

    Эта команда блестяще стартовала в чемпионате. «Байер» в четырех первых турах разжился 10 очками и возглавляет турнирную таблицу.

    В 4 поединках леверкузенцы настреляли 13 мячей. Да и вообще, игра «фармацевтов» выглядит весьма монолитно.

    Коэффициенты матча Байер — Хайденхайм

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  • 1.257.1011.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда не добилась победы. «Байер» расписал мировую с действующим чемпионов «Баварией» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    А вот после того «Байер» прекрасно стартовал в Лиге Европы. Команда дома учинила разгром шведскому «Хеккену» (4:0).

    «Байер» наверняка будет максимально активно атаковать. Даже без Патрика Шика стоит ожидать от хозяев нескольких забитых мячей.

    «Хайденхайм»

    Эта команда начала чемпионат довольно таки продуктивно. «Хайденхайм» сейчас пребывает на 11 позиции в Бундеслиге.

    Главной ценностью команды является неплохая атака. Дебютант Бундеслиги в 4 турах настрелял уже 8 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хайденхайм» уверенно переиграл крепкий «Вердер» (4:2).

    Причем до того команда не дала себя обыграть дортмундской «Боруссии» (2:2). Впрочем, «Хайденхайму» явно придется бороться лишь за выживание в элите.

    Гости явно настроены дать бой лидеру. Интересно, что единственную очную встречу у «Байера» команда выиграла (2:1). Было это 4 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Хайденхайма» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.36.

    «Фармацевты» проводят блестящий турнирный отрезок, и явно постараются удержаться на вершине таблицы.

    Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Байер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» учинят разгром новичку
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