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    Прервет ли «Арис» победную серию «Спарты»?

    «Спарта» Прага — «Арис» Лимассол. Ставки (к. 2.53) и прогноз на групповой раунд Лиги Европы 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Арис» Лимассол
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    «Спарта» — фаворит матча
    «Спарта» Прага сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Спарта» Прага — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 21 Сентября 2023 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 22:00 Арис Лимасол Арис Лимасол
  • Лига Европы. Группа C
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    «Спарта» Прага

    В прошлом сезоне команда из столицы Чехии смогла стать чемпионом страны. «Спарта» только по дополнительным показателя опередила вторую пражскую «Славию».

    Текущий сезон еврокубков пражане начали в квалификации Лиги чемпионов, но там его обидчиком в 3-м раунде выступил датский «Копенгаген».

    Клуб провел восемь матчей нового сезона чемпионата Чехии. Столичный коллектив добыл семь побед и одну игру свел вничью, что позволяет ему лидировать.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, поэтому у него неплохая форма и шансы на успех.

    «Арис» Лимассол

    Как и соперник, чемпион Кипра сперва участвовал в Лиге чемпионов. Он дошел до 3-го раунда, проиграв польскому «Ракуву» (1:3 по сумме двух матчей).

    После этого клуб успешно провел раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где ему удалось обыграть словацкий «Слован» Братислава.

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  • 17/09/2023

    • «Арис» стартовал в сезоне с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0. Также ему удается лидировать в чемпионате с 10 очками.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду при трех победах и ничьей, поэтому способен увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Спарту», коэффициент на победу которой равен 1,52. Успех «Ариса» оценивается в 5,98, ничья — в 4,48.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,53.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,77, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Спарта» Прага — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Арис» победную серию «Спарты»?
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