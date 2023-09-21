«Спарта» Прага сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Спарта» Прага — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Прага

В прошлом сезоне команда из столицы Чехии смогла стать чемпионом страны. «Спарта» только по дополнительным показателя опередила вторую пражскую «Славию».

Текущий сезон еврокубков пражане начали в квалификации Лиги чемпионов, но там его обидчиком в 3-м раунде выступил датский «Копенгаген».

Клуб провел восемь матчей нового сезона чемпионата Чехии. Столичный коллектив добыл семь побед и одну игру свел вничью, что позволяет ему лидировать.

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На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, поэтому у него неплохая форма и шансы на успех.

«Арис» Лимассол

Как и соперник, чемпион Кипра сперва участвовал в Лиге чемпионов. Он дошел до 3-го раунда, проиграв польскому «Ракуву» (1:3 по сумме двух матчей).

После этого клуб успешно провел раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где ему удалось обыграть словацкий «Слован» Братислава.

«Арис» стартовал в сезоне с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0. Также ему удается лидировать в чемпионате с 10 очками.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду при трех победах и ничьей, поэтому способен увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Спарту», коэффициент на победу которой равен 1,52. Успех «Ариса» оценивается в 5,98, ничья — в 4,48.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,53.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,77, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.