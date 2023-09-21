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    Сумеет ли «Карабах» одолеть норвежцев?

    «Карабах» — «Мольде». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Мольде»
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    «Карабах»
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Мольде» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Карабах» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 21 Сентября 2023 года
    Карабах
  • Лига Европы. Группа H
    •  Карабах 19:45 Мольде Мольде
  • Мольде
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    «Карабах»

    Агдамцы в своем чемпионате стартовали не лучшим образом. «Карабах» сейчас занимает 2 место в таблице, набрав 10 очков.

    Главной проблемой является реализация. Агдамцам куда сложнее даются голы: всего 9 мячей в 6 поединках чемпионата.

    В предыдущем туре чемпионата «Карабах» добыл три очка. Дома команда Гурбана Гурбанова переиграла «Сабах» (2:0).

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    В кадровом плане у команды относительный порядок. Лишь давно находится в лазарете защитник Аббас Гусейнов.

    «Карабах» явно будет максимально активно атаковать. Перед собственными болельщиками команда Гурбанова постарается сыграть на максимуме своих возможностей.

    «Мольде»

    Эта команда несколько забуксовала в своем чемпионате. «Мольде» на данный момент занимает лишь 4 место, отставая от лидера на 8 очков.

    Главной ценностью норвежцев является оборона. В 21 матче своего чемпионата «Мольде» пропустил всего 23 мяча.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мольде» дома сумел нанести разгромное поражение «Одду» (4:1).

    А вот до того команда переиграла еще и «Хеугесунн» (2:1). Плюс команда не сумела пробиться в Лигу чемпионов, уступив дорогу туда «Галатасараю».

    И уж точно «Мольде» не будет отсиживаться в тылах. Норвежцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Мольде» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.56.

    Фактор своего поля и мотивация успешно стартовать в Лиге Европы должны помочь «Карабаху» победить.

    Наш прогноз — Победа «Карабаха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

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    «Карабах» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Карабах» одолеть норвежцев?
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