«Карабах» сыграет на своем поле с «Мольде» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Карабах» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Агдамцы в своем чемпионате стартовали не лучшим образом. «Карабах» сейчас занимает 2 место в таблице, набрав 10 очков.

Главной проблемой является реализация. Агдамцам куда сложнее даются голы: всего 9 мячей в 6 поединках чемпионата.

В предыдущем туре чемпионата «Карабах» добыл три очка. Дома команда Гурбана Гурбанова переиграла «Сабах» (2:0).

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В кадровом плане у команды относительный порядок. Лишь давно находится в лазарете защитник Аббас Гусейнов.

«Карабах» явно будет максимально активно атаковать. Перед собственными болельщиками команда Гурбанова постарается сыграть на максимуме своих возможностей.

«Мольде»

Эта команда несколько забуксовала в своем чемпионате. «Мольде» на данный момент занимает лишь 4 место, отставая от лидера на 8 очков.

Главной ценностью норвежцев является оборона. В 21 матче своего чемпионата «Мольде» пропустил всего 23 мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мольде» дома сумел нанести разгромное поражение «Одду» (4:1).

А вот до того команда переиграла еще и «Хеугесунн» (2:1). Плюс команда не сумела пробиться в Лигу чемпионов, уступив дорогу туда «Галатасараю».

И уж точно «Мольде» не будет отсиживаться в тылах. Норвежцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 2.51.

На викторию «Мольде» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.56.

Фактор своего поля и мотивация успешно стартовать в Лиге Европы должны помочь «Карабаху» победить.

Наш прогноз — Победа «Карабаха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.