В четверг, 21 сентября венгерский «Ференцварош» на своём поле примет сербский клуб «Чукарички». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Ференцварош» — «Чукарички»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Ференцварош» — чемпион Венгрии, евросезон начал с Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде «зеленые орлы» потерпели неожиданное поражение от чемпиона Фарерских островов — «Клаксвика» (0:3 — проигрыш дома и 0:0 — ничья в гостях).

После фиаско в матче с «Клаксвиком» — венгерский клуб перебрался в Лигу конференций. В этом турнире «Ференцварош» преодолел три стадии квалификации.

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Во 2-м раунде был обыгран ирландский «Шэмрок Роверс» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях). Потом венгры переиграли мальтийский коллектив «Хамрун» (2:1 — победа дома и 6:1 — победа в гостях).

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В последней стадии квалификации «Ференцварошу» не составила труда нанести поражение чемпиону Литвы — «Жальгирису» с общим счётом 7:0. Таким образом чемпион Венгрии получил путёвку в основную сетку Лиги конференций.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 6 место с активом в 9 очков. Отставание от лидера «Дебрецена» составляет 3 балла. К тому же у действующего чемпиона есть игра в запасе.

В рамках 6-го тура внутреннего первенства «Ференцварош» разгромил на выезде команду ЗТЕ (6:2).

«Чукарички»

«Чукарички» — бронзовый призёр чемпионата Сербии. Скандинавы в отличии от венгров стартовали в квалификации Лиги Европы.

В отборочным цикле турнира «горцы» проиграли греческому «Олимпиакосу» в рамках 4-го квалификационного раунда ЛЕ (0:3 — проигрыш дома и 1:3 — поражение в гостях).

Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 7-м туре бронзовый призер лиги вырвал победу у действующего чемпиона — «Црвены Звезды» (2:1).

В турнирной таблице «Чукарички» идут на 5-м месте с 12 набранными очками. Следующий матч в чемпионате команда проведёт в понедельник, 25 сентября. Играть «Чукарички» будут на выезде против ФК «Напредак».

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех венгерской команды. На победу «Ференцвароша» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью оценивают в 6.05, а победу «Чукарички» — за 11.50.

Прогноз: «Ференцварош» не будет отсиживаться в обороне в домашней игре с «Чукарички». К тому же соперник сейчас находится не в лучшей форме. Чемпион Венгрии наверняка возьмет первые 3 очка в домашней игре.

Ставка: Фора «Ференцвароша» (-2) с коэффициентом 2.16.

Альтернативный прогноз: К тому же «Ференцварош» редко пропускает. В среднем за игру 1 мяч. Если «Чукарички» и забьют, то не больше одного гола.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Чукарички» больше 0.5 с коэффициентом 2.13.