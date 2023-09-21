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    Ференцварош« переиграет сербского соперника в ЛК?

    «Ференцварош» — «Чукарички». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет F, 21 сентября 2023 года

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    «Ференцварош» — «Байер». Лига Европы 2022/2023
    В четверг, 21 сентября венгерский «Ференцварош» на своём поле примет сербский клуб «Чукарички». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Ференцварош» — «Чукарички»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 21 Сентября 2023 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 19:45 Чукарички Чукарички
  • Белград
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» — чемпион Венгрии, евросезон начал с Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде «зеленые орлы» потерпели неожиданное поражение от чемпиона Фарерских островов — «Клаксвика» (0:3 — проигрыш дома и 0:0 — ничья в гостях).

    После фиаско в матче с «Клаксвиком» — венгерский клуб перебрался в Лигу конференций. В этом турнире «Ференцварош» преодолел три стадии квалификации.

    Коэффициенты матча Ференцварош — Чукарички

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  • 1.276.1012.00Бонус$9500
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    Во 2-м раунде был обыгран ирландский «Шэмрок Роверс» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях). Потом венгры переиграли мальтийский коллектив «Хамрун» (2:1 — победа дома и 6:1 — победа в гостях).

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    В последней стадии квалификации «Ференцварошу» не составила труда нанести поражение чемпиону Литвы — «Жальгирису» с общим счётом 7:0. Таким образом чемпион Венгрии получил путёвку в основную сетку Лиги конференций.

    В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 6 место с активом в 9 очков. Отставание от лидера «Дебрецена» составляет 3 балла. К тому же у действующего чемпиона есть игра в запасе.

    В рамках 6-го тура внутреннего первенства «Ференцварош» разгромил на выезде команду ЗТЕ (6:2).

    «Чукарички»

    «Чукарички» — бронзовый призёр чемпионата Сербии. Скандинавы в отличии от венгров стартовали в квалификации Лиги Европы.

    В отборочным цикле турнира «горцы» проиграли греческому «Олимпиакосу» в рамках 4-го квалификационного раунда ЛЕ (0:3 — проигрыш дома и 1:3 — поражение в гостях).

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    • Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 7-м туре бронзовый призер лиги вырвал победу у действующего чемпиона — «Црвены Звезды» (2:1).

    В турнирной таблице «Чукарички» идут на 5-м месте с 12 набранными очками. Следующий матч в чемпионате команда проведёт в понедельник, 25 сентября. Играть «Чукарички» будут на выезде против ФК «Напредак».

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех венгерской команды. На победу «Ференцвароша» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью оценивают в 6.05, а победу «Чукарички» — за 11.50.

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    Прогноз: «Ференцварош» не будет отсиживаться в обороне в домашней игре с «Чукарички». К тому же соперник сейчас находится не в лучшей форме. Чемпион Венгрии наверняка возьмет первые 3 очка в домашней игре.

    Ставка: Фора «Ференцвароша» (-2) с коэффициентом 2.16.

    Альтернативный прогноз: К тому же «Ференцварош» редко пропускает. В среднем за игру 1 мяч. Если «Чукарички» и забьют, то не больше одного гола.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Чукарички» больше 0.5 с коэффициентом 2.13.

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    «Ференцварош» — «Чукарички»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Ференцварош« переиграет сербского соперника в ЛК?
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