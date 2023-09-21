В четверг, 21 сентября немецкий «Айнтрахт» на своём поле примет шотландский «Абердин». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Айнтрахт» — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» финишировал на 7-м месте. Свой путь в еврокубках клуба начал с 4-го отборочного раунда Лиги конференций.

В раунде плей-офф немецкому клубу противостоял «Левски» из Болгарии. Футболисты «Айнтрахта» выиграли домашнюю встречу, благодаря которой клуб квалифицировался в основную сетку Лиги конференций (2:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Абердин 1X2Новым игрокам 1.139.5021.00Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Германии «Айнтрахт» провёл матч 4-го тура. В соперниках — «Бохум», гостевая встреча завершилась вничью (1:1).

В турнирной таблице «Айнтрахт» расположился на 9-м месте. В четырех матчах клуб одержал всего одну победу и три встречи завершил вничью. От лидеров «Байера» и «Баварии» команда отстает на 4 очка.

«Абердин»

«Абердин» — бронзовый призёр чемпионата Шотландии. В еврокубках команда стартовала с 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В раунде плей-офф была проиграна дуэль «Хеккену» из Швеции (1:3 — проигрыш дома и 2:2 — ничья в гостях).

Таким образом «Абердин» получил автоматическую путевку в групповой этап Лиги конференций. Помимо «Айнтрахта» в квартете G также сыграют финский ХИК и греческий ПАОК.

Параллельно «Абердин» выступает в чемпионате Шотландии. В 5-м туре внутреннего превенства участник Лиги конференций проигра «дубовым сердцам» из «Хартса» (0:2).

«Абердин» пока еще не почувствовал вкус победы. В 5 матчах чемпионата клуб сыграл вничью лишь два раза. В трех играх «Абердин» потерпел поражение. На данный момент коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице шотландского чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяева. На победу «Айнтрахта» можно поставить за 1.11, ничью оценивают в 8.90, а на победу «Абердина» — в 21.00.

Прогноз: «Айнтрахт» в родных стенах очень силен и вполне способен обыграть соперника. Даже с крупным счетом. Наш выбор в пользу хозяев.

Ставка: Фора «Айнтрахта» (-2.5) с коэффициентом 1.98.

Альтернативный прогноз: «Ракув» и «Карабах» — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу в первом туре группового этапа Лиги конференций.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.00.