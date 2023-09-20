«Арсенал» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Лондонцы в АПЛ стартовали весьма неплохо. В 5 поединках «канониры» набрали 13 очков и находятся на 4 месте в турнирной таблице.

Правда, забивает команда не так, чтобы часто. Все-таки 9 мячей для команды Микеля Артеты никак не назовешь серьезным показателем.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ 1X2Новым игрокам 1.405.207.90Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Арсенал» добыл сложную победу. Команда Артеты минимально одолела «Эвертон».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А вот в кадровом плане у немцев практически полный штиль. Все ведущие исполнители на месте, и явно постараются добиться победы.

«Арсенал» уж точно будет активно атаковать. Правда, и соперник у «канониров» весьма серьезный, так что у хозяев могут быть проблемы.

ПСВ

В своем чемпионате эйндховенцы стартовали безупречно. ПСВ выиграл все 4 своих поединка, настреляв в них 13 мячей.

ПСВ на данный момент находится на 11 месте в Эредивизии. Причем в 4 матчах в воротах команды побывал всего один мяч.

В своем последнем поединке команда снова добилась успеха. ПСВ учинил форменный разгром «Неймегену» (4:0).

В составе голландцев стоит отметить Люка Де Йонга. Опытный форвард наколотил уже 4 мяча в чемпионате, прибавив к ним еще три ассиста.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Плюс кроме Де Йонга отлично начал сезон форвард Ноа Ланг.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.36.

На викторию ПСВ дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

Голландцам палец в рот не клади, к тому же ПСВ прекрасно выглядит как в атаке , так и в обороне.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа ПСВ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.