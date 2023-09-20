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    «Канониров» ждет коллизия?!

    «Арсенал» — ПСВ. Дерзкая ставка за 8.00 на матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСВ
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    Габриэл Жезус
    «Арсенал» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 20 Сентября 2023 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 ПСВ ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
    •

    «Арсенал»

    Лондонцы в АПЛ стартовали весьма неплохо. В 5 поединках «канониры» набрали 13 очков и находятся на 4 месте в турнирной таблице.

    Правда, забивает команда не так, чтобы часто. Все-таки 9 мячей для команды Микеля Артеты никак не назовешь серьезным показателем.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ

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  • 1.405.207.90Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Арсенал» добыл сложную победу. Команда Артеты минимально одолела «Эвертон».

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    А вот в кадровом плане у немцев практически полный штиль. Все ведущие исполнители на месте, и явно постараются добиться победы.

    «Арсенал» уж точно будет активно атаковать. Правда, и соперник у «канониров» весьма серьезный, так что у хозяев могут быть проблемы.

    ПСВ

    В своем чемпионате эйндховенцы стартовали безупречно. ПСВ выиграл все 4 своих поединка, настреляв в них 13 мячей.

    ПСВ на данный момент находится на 11 месте в Эредивизии. Причем в 4 матчах в воротах команды побывал всего один мяч.

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  • 17/09/2023

    • В своем последнем поединке команда снова добилась успеха. ПСВ учинил форменный разгром «Неймегену» (4:0).

    В составе голландцев стоит отметить Люка Де Йонга. Опытный форвард наколотил уже 4 мяча в чемпионате, прибавив к ним еще три ассиста.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Плюс кроме Де Йонга отлично начал сезон форвард Ноа Ланг.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.36.

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    На викторию ПСВ дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

    Голландцам палец в рот не клади, к тому же ПСВ прекрасно выглядит как в атаке, так и в обороне.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа ПСВ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» — ПСВ: прогноз, ставка (8.00), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. «Канониров» ждет коллизия?!
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