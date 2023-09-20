«Арсенал»
Лондонцы в АПЛ стартовали весьма неплохо. В 5 поединках «канониры» набрали 13 очков и находятся на 4 месте в турнирной таблице.
Правда, забивает команда не так, чтобы часто. Все-таки 9 мячей для команды Микеля Артеты никак не назовешь серьезным показателем.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ
В своем предыдущем поединке «Арсенал» добыл сложную победу. Команда Артеты минимально одолела «Эвертон».
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А вот в кадровом плане у немцев практически полный штиль. Все ведущие исполнители на месте, и явно постараются добиться победы.
«Арсенал» уж точно будет активно атаковать. Правда, и соперник у «канониров» весьма серьезный, так что у хозяев могут быть проблемы.
ПСВ
В своем чемпионате эйндховенцы стартовали безупречно. ПСВ выиграл все 4 своих поединка, настреляв в них 13 мячей.
ПСВ на данный момент находится на 11 месте в Эредивизии. Причем в 4 матчах в воротах команды побывал всего один мяч.
В своем последнем поединке команда снова добилась успеха. ПСВ учинил форменный разгром «Неймегену» (4:0).
В составе голландцев стоит отметить Люка Де Йонга. Опытный форвард наколотил уже 4 мяча в чемпионате, прибавив к ним еще три ассиста.
Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Плюс кроме Де Йонга отлично начал сезон форвард Ноа Ланг.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.36.
На викторию ПСВ дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.
Голландцам палец в рот не клади, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа ПСВ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.