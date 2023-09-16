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    «Матрасники» продлят серию поражений «Валенсии»

    «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, чемпионат Испании, 16 сентября 2023 года

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    Альваро Мората
    В рамках 5-го тура испанской Примеры «Валенсия» в родных стенах сразится с мадридским «Атлетико». Поединок пройдет 16 сентября и начнется в 17:15 по мск. «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Сентября 2023 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 17:15 Атлетико Атлетико
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    «Валенсия»

    «Валенсия» прошлый сезон провела просто отвратительно и вполне могла вылететь с Сегунду. Она финишировала вблизи зоны вылета, опередив ее всего на два балла.

    В межсезонье «летучие мыши» смотрелись весьма неплохо и смогли выиграть первые четыре спарринга. И только в последней контрольной встрече они проиграли «Астон Вилле» 1:2.

    Новый чемпионат левантийцы начали просто превосходно, выиграв две стартовые игры, поочередно одолев на выезде 2:1 «Севилью» и 1:0 на своем поле «Лас-Пальмас».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Однако последующие два поединка чемпионата «Валенсия» проиграла, потерпев фиаско в родных стенах от «Осасуны» 1:2 и в гостевой игре от «Алавеса» со счетом 0:1.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали. На золото он не претендовал а вот от второго «Реала» отстал всего лишь на один балл.

    При подготовке к новому сезону мадридский коллектив провел всего лишь четыре спарринга, в которых победил только раз, но одолеть смог «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    В этом чемпионате «матрасники» провели только три поединка, набрав в них семь баллов, с которыми идут среди лидеров. Стартовали они с домашней виктории над «Гранадой» 3:1.

    Затем расписали выездную мировую с «Бетисом» 0:0, а потом разгромили в матче дерби «Райо Вальекано» на его территории со счетом 7:0.

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    Стоит отметить, что «Атлетико» уступал «Валенсии» последний раз девять лет тому назад или 17 матчей назад. В прошлом сезоне мадридцы дважды выиграли — 3:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетико» — 2.13, победа «Валенсии» — 4.00, ничья — 3.38.

    В данном противостоянии напрашивается ставка на победу «матрасников», ведь они отлично играют против «Валенсии», да и вообще сильно выглядят на старте сезона.

    Однако ждем, что «Атлетико» сыграет в своей излюбленной защитной манере и матч голами не порадует.

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    «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» продлят серию поражений «Валенсии»
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