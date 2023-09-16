«Валенсия»
«Валенсия» прошлый сезон провела просто отвратительно и вполне могла вылететь с Сегунду. Она финишировала вблизи зоны вылета, опередив ее всего на два балла.
В межсезонье «летучие мыши» смотрелись весьма неплохо и смогли выиграть первые четыре спарринга. И только в последней контрольной встрече они проиграли «Астон Вилле» 1:2.
Новый чемпионат левантийцы начали просто превосходно, выиграв две стартовые игры, поочередно одолев на выезде 2:1 «Севилью» и 1:0 на своем поле «Лас-Пальмас».
Календарь и таблица испанской Примеры
Однако последующие два поединка чемпионата «Валенсия» проиграла, потерпев фиаско в родных стенах от «Осасуны» 1:2 и в гостевой игре от «Алавеса» со счетом 0:1.
«Атлетико»
«Атлетико» в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали. На золото он не претендовал а вот от второго «Реала» отстал всего лишь на один балл.
При подготовке к новому сезону мадридский коллектив провел всего лишь четыре спарринга, в которых победил только раз, но одолеть смог «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
В этом чемпионате «матрасники» провели только три поединка, набрав в них семь баллов, с которыми идут среди лидеров. Стартовали они с домашней виктории над «Гранадой» 3:1.
Затем расписали выездную мировую с «Бетисом» 0:0, а потом разгромили в матче дерби «Райо Вальекано» на его территории со счетом 7:0.
Стоит отметить, что «Атлетико» уступал «Валенсии» последний раз девять лет тому назад или 17 матчей назад. В прошлом сезоне мадридцы дважды выиграли — 3:0 и 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетико» — 2.13, победа «Валенсии» — 4.00, ничья — 3.38.
В данном противостоянии напрашивается ставка на победу «матрасников», ведь они отлично играют против «Валенсии», да и вообще сильно выглядят на старте сезона.
Однако ждем, что «Атлетико» сыграет в своей излюбленной защитной манере и матч голами не порадует.