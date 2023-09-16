В субботу, 16 сентября, «Сельта» сыграет с «Мальоркой» в 5-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 19:30 мск. «Сельта» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Команда стартовала крайне неудачно в новом сезоне Ла Лиги. «Сельте» удалось набрать лишь один зачетный пункт в первых трех матчах.

Причем в трех сыгранных матчах игроки команды отличились лишь однажды. Так что проблемы с реализацией тянутся еще с прошлого сезона.

Но уже в прошлом туре галисийцам удалось одержать первую победу. На выезде клуб сумел положить на лопатки «Альмерию» (3:2).

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Этот успех позволил им прервать безвыигрышную серию коллектива в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев неплохие шансы на новые три очка.

«Мальорка»

«Мальорка» в первом туре сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Безусловно, для гостевого матча это отличный результат.

Тем не менее, затем балеарцы потерпели поражение от «Вильярреала» (0:1). В третьем туре клуб снова проиграл на выезде — «Гранаде» (2:3) .

Наконец, в четвертом матче нового розыгрыша испанского первенства команда разошлась миром с «Атлетиком» (0:0) дома и теперь занимает 17-ю позицию, опережая зону вылета лишь за счет забитых мячей.

На сегодня у коллектива шестиматчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, поэтому гости выглядят аутсайдером дуэли.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,08. Успех «Мальорки» оценивается в 4,31, ничья — в 3,06.

В четырех из последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,22.

Еще один вариант ставки — «Сельта» выиграет за 2,08, ведь хозяева — фаворит, а гости проиграли два из трех последних своих матчей.