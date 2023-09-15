В пятницу, 15 сентября, на старте шестого тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Расинга» из Сантандера. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

В летнее трансферное окно коллектив пополнился только свободными агентами и значимых продаж у клуба не было. За семь товарняков он четыре раза победил и трижды уступил.

В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы пока идут без потерь, выиграв все пять проведенных игры, пропустив в них только гол, и единолично возглавляют таблицу.

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«Сарагоса» на своей территории по 2:0 одолела «Вильярреал-2» 2:0 и «Эльденсе», и «Вальядолид» 1:0, а также в гостевых встречах переиграла «Тенерифе» 1:0 и «Картахену» 3:1 в минувшем игровом дне.

«Расинг»

«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

В межсезонье клуб из Сантандера отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них он отпраздновал три виктории, расписал три мировые и раз уступил.

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Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого они не побеждали на протяжении трех встреч, раз уступив за это время при двух мировых исходах.

В минувшем же туре «Расинг» прервал эту серию, одолев дома 1:0 новичка «Аморебьету». И с восемью очками он делит с «Леванте» шестую позицию в таблице.

В прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними викториями. Арагонцы дома выиграла со счетом 4:1, а в гостях уступили 0:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосе» предлагают — 1.89.

На викторию «Расинга» дают — 4.65, ничья оценена — в 3.30.

Арагонцы на старте сезона демонстрирую отличный уровень игры и на своем поле должны справиться с не особо удачным вне родных стен «Расингом».

Однако ждем, что виктория не будет убедительной и матч закончится со счетом 1:0.