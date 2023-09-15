В пятницу, 15 сентября, «Бавария» сыграет с «Байером» в 4-м туре чемпионата Германии. Матч начнется в 21:30 мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенский коллектив стартовал в новом сезоне с провали. Чемпионы Германии без шансов уступили «РБ Лейпцигу» (0:3) в поединке за Суперкубок страны. А вот в чемпионате у баварцев все отлично, три победы в трех стартовых матчах.

Команда из Мюнхена смогла сломить сопротивление «Вердера» (4:0), «Аугсбурга» (3:1) и «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1). В итоге мюнхенцы имеют в своем активе девять очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям как раз «Байеру».

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В прошлом сезоне «Бавария» с большим трудом, но все же стала чемпионом Германии в 11 раз подряд. Однако решив судьбу золота только в последнем туре, до которого она отставала от дортмундской «Боруссии» на два очка. А вот в Кубке Германии и Лиге чемпионов команда не смогла добиться успеха.

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В текущем сезоне, безусловно, целью подопечных Томаса Тухеля будет не только победа в Бундеслиге. Они постараются побороться за победу в Лиге чемпионов, ведь именно для этого и был куплен у «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Байер»

Коллектив из Леверкузена очень хорошо стартовал в новом сезоне. «Фармацевты» смогли добыть три победы в трех матчах. Они смогли взять верх над «РБ Лейпцигом» (3:2), менхенгладбахской «Боруссией» (3:0) и «Дармштадтом» (5:1).

В итоге леверкузенцы расположились на вершине турнирной таблице. В активе команды девять очков, одиннадцать забитых мячей и только три пропущенных. Разница «+8» является лучшей в лиге.

На прошлой неделе, во время паузы на матч сборных, «Байер» решил провести товарищеский матч против «Алемании» из Ахена и выиграл со счетом 4:2. Также у леверкузенской команды был в этом сезоне поединок первого раунда Кубка Германии, в котором она разгромила «Тевтонию» с результатом 8:0.

В прошлом сезоне подопечные Хаби Алонсо набрали 50 очков и финишировали шестыми. Они выступят в текущем сезоне в Лиге Европы. В прошлом сезоне во втором по престижности клубном турнире Старого Света «Байер» дошел до полуфинала, где уступил «Роме» (0:1, 0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.60.

На викторию «Байера» дают 4.80, ничья оценена в 4.90.

Рискнем и сделаем ставку на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.