Эквадор
Сборная Эквадора начала квалификацию на чемпионат мира с гостевого поражения от Аргентины (0:1).
Эквадорцы пропустили единственный гол после шикарного удара Лионеля Месси со штрафного уже ближе к завершению второго тайма.
Несмотря на результат, команда Густаво Альфаро точно не заслуживает критики в свой адрес. Это была неплохая попытка набрать хотя бы одно очко на поле действующих чемпионов мира.
Перед этим Эквадор одержал три победы кряду, выиграв в товарищеских матчах у Австралии (2:1), Боливии (1:0) и Коста-Рики (3:1).
Уругвай
Сборная Уругвая стартовала в отборочном турнире с домашней победы над Чили — 3:1.
Одним из героев матча стал полузащитник Николас де ла Крус, дважды поразивший чилийские ворота.
Уругвайцы начали квалификацию ЧМ с победы в 12-й раз подряд. Подобное ранее не удавалось никому.
И что интересно, команда Марсело Бьелсы добилась результата без Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Матч против Чили показал, что без них Уругваю будет только лучше.
Беспроигрышная серия Уругвая составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке у них пять побед.
Прогноз и ставка
На Эквадор в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Уругвая — за 4.10.
Уругвай проиграл три предыдущих матча на поле Эквадора. При этом уругвайцы одержали три победы над эквадорцами в трех последних домашних матчах.
В общем, типичная история — латиноамериканцы показывают свою лучшую игру, как правило, только в родных стенах.
Но в данном случае лучше воздержаться от ставки на хозяев. Уругвай все-таки бодро выглядел в недавних матчах.
Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.95.