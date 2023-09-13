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    Сможет ли Уругвай набрать очки на поле Эквадора?

    Эквадор — Уругвай. Ставка (к. 1.95) и прогноз на отборочный турнир ЧМ-2026 13 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Уругвай
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    Уругвай начал отбор на ЧМ-2026 с победы над Чили
    Сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 00:00 мск. Эквадор — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эквадор

    Сборная Эквадора начала квалификацию на чемпионат мира с гостевого поражения от Аргентины (0:1).

    Эквадорцы пропустили единственный гол после шикарного удара Лионеля Месси со штрафного уже ближе к завершению второго тайма.

    Несмотря на результат, команда Густаво Альфаро точно не заслуживает критики в свой адрес. Это была неплохая попытка набрать хотя бы одно очко на поле действующих чемпионов мира.

    Перед этим Эквадор одержал три победы кряду, выиграв в товарищеских матчах у Австралии (2:1), Боливии (1:0) и Коста-Рики (3:1).

    Уругвай

    Сборная Уругвая стартовала в отборочном турнире с домашней победы над Чили — 3:1.

    Одним из героев матча стал полузащитник Николас де ла Крус, дважды поразивший чилийские ворота.

    Уругвайцы начали квалификацию ЧМ с победы в 12-й раз подряд. Подобное ранее не удавалось никому.

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    И что интересно, команда Марсело Бьелсы добилась результата без Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Матч против Чили показал, что без них Уругваю будет только лучше.

    Беспроигрышная серия Уругвая составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке у них пять побед.

    Прогноз и ставка

    На Эквадор в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Уругвая — за 4.10.

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    Уругвай проиграл три предыдущих матча на поле Эквадора. При этом уругвайцы одержали три победы над эквадорцами в трех последних домашних матчах.

    В общем, типичная история — латиноамериканцы показывают свою лучшую игру, как правило, только в родных стенах.

    Но в данном случае лучше воздержаться от ставки на хозяев. Уругвай все-таки бодро выглядел в недавних матчах.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.95.

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    Эквадор — Уругвай: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Уругвай набрать очки на поле Эквадора?
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