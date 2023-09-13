Сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 00:00 мск. Эквадор — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Сборная Эквадора начала квалификацию на чемпионат мира с гостевого поражения от Аргентины (0:1).

Эквадорцы пропустили единственный гол после шикарного удара Лионеля Месси со штрафного уже ближе к завершению второго тайма.

Несмотря на результат, команда Густаво Альфаро точно не заслуживает критики в свой адрес. Это была неплохая попытка набрать хотя бы одно очко на поле действующих чемпионов мира.

Перед этим Эквадор одержал три победы кряду, выиграв в товарищеских матчах у Австралии (2:1), Боливии (1:0) и Коста-Рики (3:1).

Уругвай

Сборная Уругвая стартовала в отборочном турнире с домашней победы над Чили — 3:1.

Одним из героев матча стал полузащитник Николас де ла Крус, дважды поразивший чилийские ворота.

Уругвайцы начали квалификацию ЧМ с победы в 12-й раз подряд. Подобное ранее не удавалось никому.

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И что интересно, команда Марсело Бьелсы добилась результата без Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Матч против Чили показал, что без них Уругваю будет только лучше.

Беспроигрышная серия Уругвая составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке у них пять побед.

Прогноз и ставка

На Эквадор в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу Уругвая — за 4.10.

Уругвай проиграл три предыдущих матча на поле Эквадора. При этом уругвайцы одержали три победы над эквадорцами в трех последних домашних матчах.

В общем, типичная история — латиноамериканцы показывают свою лучшую игру, как правило, только в родных стенах.

Но в данном случае лучше воздержаться от ставки на хозяев. Уругвай все-таки бодро выглядел в недавних матчах.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют за 1.95.