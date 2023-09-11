Словения (до 21 года)
Эта команда точно будет бороться за первые места. Словения (до 21 года) потенциально способна опередить сильных австрийцев.
И уж точно словенская молодежь постарается добыть хотя бы балл. Да и дать бой традиционно мощной сборной Франции (до 21 года) команда точно постарается.
Коэффициенты матча Словения U21 — Франция U21
В предыдущем своем поединке команда добыла победу. Молодые словенцы сумели переиграть боснийцев (2:1).
Вот только пока за всю историю противостояний Словения (до 21 года) ни разу не побеждала французов. Последний очный поединок завершился ничьей (1:1).
Хозяева явно постараются оказать достойное сопротивление столь сильному сопернику. Словенцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.
Франция (до 21 года)
Эта команда выглядит главным фаворитом группы. Правда, французской молодежи еще нужно прибавить в плане надежности своих тылов.
Вот только молодые французы провалились на последнем Евро. В четвертьфинале они сенсационно уступили украинцам (1:3).
Свой последний поединок команда провела весьма убедительно. Франция (до 21 года) в контрольном матче разнесла в щепки датчан (4:1).
А вот состав у французской молодежки по именам очень сильный. Чего стоит только перспективный форвард Элье Ваи!
И уж точно Франция (до 21 года) постарается стартовать с виктории. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции (до 21 года) предлагают — 1.45.
На викторию Словении (до 21 года) дают — 6.70, ничья оценена — в 4.65.
Французы
Наш прогноз — Фора Франции (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.