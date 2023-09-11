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    Уверенная победа молодых французов?

    Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года). Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 11 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года)
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    Элье Ваи
    Словения (до 21 года) сыграет на своем поле с Францией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H 11 Сентября 2023 года
    Словения U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    •  Словения U21 19:00 Франция U21 Франция U21
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    Словения (до 21 года)

    Эта команда точно будет бороться за первые места. Словения (до 21 года) потенциально способна опередить сильных австрийцев.

    И уж точно словенская молодежь постарается добыть хотя бы балл. Да и дать бой традиционно мощной сборной Франции (до 21 года) команда точно постарается.

    Коэффициенты матча Словения U21 — Франция U21

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    В предыдущем своем поединке команда добыла победу. Молодые словенцы сумели переиграть боснийцев (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Вот только пока за всю историю противостояний Словения (до 21 года) ни разу не побеждала французов. Последний очный поединок завершился ничьей (1:1).

    Хозяева явно постараются оказать достойное сопротивление столь сильному сопернику. Словенцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    Франция (до 21 года)

    Эта команда выглядит главным фаворитом группы. Правда, французской молодежи еще нужно прибавить в плане надежности своих тылов.

    Вот только молодые французы провалились на последнем Евро. В четвертьфинале они сенсационно уступили украинцам (1:3).

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    • Свой последний поединок команда провела весьма убедительно. Франция (до 21 года) в контрольном матче разнесла в щепки датчан (4:1).

    А вот состав у французской молодежки по именам очень сильный. Чего стоит только перспективный форвард Элье Ваи!

    И уж точно Франция (до 21 года) постарается стартовать с виктории. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции (до 21 года) предлагают — 1.45.

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    На викторию Словении (до 21 года) дают — 6.70, ничья оценена — в 4.65.

    Французы явно сильнее словенцев, так что наверняка будут максимально активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора Франции (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.

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    Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года): прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа молодых французов?
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