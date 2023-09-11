Словения (до 21 года) сыграет на своем поле с Францией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения (до 21 года)

Эта команда точно будет бороться за первые места. Словения (до 21 года) потенциально способна опередить сильных австрийцев.

И уж точно словенская молодежь постарается добыть хотя бы балл. Да и дать бой традиционно мощной сборной Франции (до 21 года) команда точно постарается.

Коэффициенты матча Словения U21 — Франция U21 1X2Новым игрокам 6.704.501.40Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда добыла победу. Молодые словенцы сумели переиграть боснийцев (2:1).

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Вот только пока за всю историю противостояний Словения (до 21 года) ни разу не побеждала французов. Последний очный поединок завершился ничьей (1:1).

Хозяева явно постараются оказать достойное сопротивление столь сильному сопернику. Словенцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Франция (до 21 года)

Эта команда выглядит главным фаворитом группы. Правда, французской молодежи еще нужно прибавить в плане надежности своих тылов.

Вот только молодые французы провалились на последнем Евро. В четвертьфинале они сенсационно уступили украинцам (1:3).

Свой последний поединок команда провела весьма убедительно. Франция (до 21 года) в контрольном матче разнесла в щепки датчан (4:1).

А вот состав у французской молодежки по именам очень сильный. Чего стоит только перспективный форвард Элье Ваи!

И уж точно Франция (до 21 года) постарается стартовать с виктории. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции (до 21 года) предлагают — 1.45.

На викторию Словении (до 21 года) дают — 6.70, ничья оценена — в 4.65.

Французы явно сильнее словенцев , так что наверняка будут максимально активны у ворот соперника.

Наш прогноз — Фора Франции (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.