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    Молодые испанцы сметут мальтийцев

    Мальта (до 21 года) — Испания (до 21 года). Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Мальта (до 21 года) — Испания (до 21 года)
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    Молодежная сборная Испании
    Мальта (до 21 года) сыграет на своем поле с Испанией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Мальта (до 21 года) — Испания (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 08 Сентября 2023 года
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    Мальта (до 21 года)

    Эта команда видится явным аутсайдером группы. Молодым мальтийцам едва ли светит что-то позитивное в этой квалификации.

    Причем больший интерес вызывает то, сколько очков добудет скромная сборная. Мальтийская молодежь выглядит неубедительно.

    Коэффициенты матча Мальта U21 — Испания U21

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    В предыдущем своем поединке команда удручила результатом. Мальта (до 21 года) по всем статьям уступила македонским одногодкам (0:4).

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    Правда, до того молодежная сборная Мальты (до 21 года) добыла почетную ничью со словаками. В контрольной встрече соперники разошлись миром (1:1).

    Мальта (до 21 года) наверняка будет действовать сугубо от обороны. Шансов на успех у мальтийцев почти нет.

    Испания (до 21 года)

    Эта команда максимально настроена на нынешнюю квалификацию. Испанцы явно намерены занять первое место в группе.

    Потенциал у молодых испанцев гигантский. Практически все игроки команды уже активно играют в клубах Примеры.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Испания (до 21 года) в финале молодежного чемпионата Европы минимально уступила англичанам.

    А вот до того команде удалось разгромить сильных украинцев. Испанцы показали сопернику свою силу, разгромив его со счетом 5:1.

    И уж точно Испания (до 21 года) постарается начать квалификацию с уверенной победы. Да и по игре команда выглядит на три головы сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании (до 21 года) предлагают — 1.01.

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    На викторию Мальты (до 21 года) дают — 41.00, ничья оценена — в 12.00.

    Гости смотрятся в разы сильнее соперника, и явно постараются стартовать со сверхуверенной виктории.

    Наш прогноз — Фора Испании (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.64.

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