Мальта (до 21 года) сыграет на своем поле с Испанией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Мальта (до 21 года) — Испания (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта (до 21 года)

Эта команда видится явным аутсайдером группы. Молодым мальтийцам едва ли светит что-то позитивное в этой квалификации.

Причем больший интерес вызывает то, сколько очков добудет скромная сборная. Мальтийская молодежь выглядит неубедительно.

Коэффициенты матча Мальта U21 — Испания U21 1X2Новым игрокам 65.0021.001.01Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда удручила результатом. Мальта (до 21 года) по всем статьям уступила македонским одногодкам (0:4).

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Правда, до того молодежная сборная Мальты (до 21 года) добыла почетную ничью со словаками. В контрольной встрече соперники разошлись миром (1:1).

Мальта (до 21 года) наверняка будет действовать сугубо от обороны. Шансов на успех у мальтийцев почти нет.

Испания (до 21 года)

Эта команда максимально настроена на нынешнюю квалификацию. Испанцы явно намерены занять первое место в группе.

Потенциал у молодых испанцев гигантский. Практически все игроки команды уже активно играют в клубах Примеры.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Испания (до 21 года) в финале молодежного чемпионата Европы минимально уступила англичанам.

А вот до того команде удалось разгромить сильных украинцев. Испанцы показали сопернику свою силу, разгромив его со счетом 5:1.

И уж точно Испания (до 21 года) постарается начать квалификацию с уверенной победы. Да и по игре команда выглядит на три головы сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании (до 21 года) предлагают — 1.01.

На викторию Мальты (до 21 года) дают — 41.00, ничья оценена — в 12.00.

Гости смотрятся в разы сильнее соперника, и явно постараются стартовать со сверхуверенной виктории .

Наш прогноз — Фора Испании (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.64.