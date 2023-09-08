Ирландия (до 21 года) сыграет на своем поле с Турцией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:30 мск. Ирландия (до 21 года) — Турция (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия (до 21 года)

Эта команда является одним из фаворитов своей группы. Ирландия (до 21 года) способна прибавить в игре, и может навязать борьбу фаворитам секстета итальянцам.

И уж точно ирландская молодежь постарается добыть стартовую викторию. Причем наверняка хозяева будут активно атаковать.

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В предыдущем своем поединке команда добыла яркую победу. Молодые ирландцы в контрольной встрече разгромили сборную Кувейта (до 22 лет) (3:0).

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А вот до того «айриши» добыли ничейный результат. Ирландия (до 21 года) не сумела справиться с сильными украинцами (2:2).

Ирландия (до 21 года) уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Правда, все четыре очных поединка молодым туркам были проиграны…

Турция (до 21 года)

Эта команда выглядит одним из соискателей одного из первых двух мест в группе. Турки имеют достаточно сбалансированный состав.

Добавляет уверенности и действующая трехматчевая победная серия. Причем в этих трех поединках турки настреляли 9 мячей.

Свой последний поединок команда провела сверхудачно. Турция (до 21 года) в контрольном матче разгромила молодых боснийцев (4:1).

А вот до того турки минимально переиграли азербайджанских сверстников. Последняя же неудача пришлась еще на ноябрьский поединок с поляками (2:3).

И уж точно Турция (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление ирландцам. Гости явно будут пытаться взять хотя бы один балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ирландии (до 21 года) предлагают — 2.06.

На викторию Турции (до 21 года) дают — 3.59, ничья оценена — в 3.45.

Ирландцы постараются воспользоваться преимуществом своего поля , да и мотивация впервые обыграть турецких сверстников у хозяев огромная.

Наш прогноз — Победа Ирландии (до 21 года). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.