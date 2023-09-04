«Филадельфия Юнион» сыграет на своем поле с «Нью-Йорк Ред Буллз» в рамках 27-го тура чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

Эта команда находится на 4 месте в турнирной таблице МЛС. Причем отставание от 2 позиции составляет всего 3 очка.

«Филадельфия Юнион» выиграла лишь в 13 матчах из 25. Зато атакует команда вполне результативно: 43 забитых мяча.

В предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Филадельфия Юнион» по всем статьям уступила «Торонто» (1:3).

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А вот до того «Филадельфия Юнион» добыла две победы кряду. Причем в каждом из тех матчей команда забивала по 3 мяча.

Матчи с «быками» для «Филадельфии Юнион» традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех паритетах.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Нью-Йорк Ред Буллз» пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Отставание от зоны плей-офф составляет 3 очка. Так что «быки» еще вполне способны спасти столь неоднозначный сезон.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Нью-Йорк Ред Буллз» с минимальным счетом уступил «Нью-Инглэнд Революшен».

До того команда проиграла еще и «Интер Майами» (0:2). Так что нужно срочно что-то предпринимать с улучшением реализации.

И уж точно «Нью-Йорк Ред Буллз» постарается разжиться очками. Вот только в последних матчах «быки» выглядят бледновато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Филадельфии Юнион» предлагают — 1.91.

На викторию «Нью-Йорк Ред Буллз» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.58.

Хозяева явно сильнее нестабильных «быков», и уж точно начнут встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Филадельфии Юнион» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.