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    Сможет ли «Рубин» набрать очки в гостевом матче?

    «Пари НН» — «Рубин». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Рубин»
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    «Рубин»
    «Пари НН» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 15:15 мск. «Пари НН» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пари НН»

    Команда ужасно стартовала, были даже слухи об отставке Сергея Юрана, но сейчас «Пари НН» частично смогла вылезти из ямы, но еще имеет много проблем.

    Сейчас нижегородцы занимают 9-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. Все благодаря двух выигранным матчам. До этого команда Юрана находилась в зоне вылета.

    За последние 3 матча в РПЛ «Пари НН» обыграл «Ахмат» (2:0) и «Ростов» (1:0), но при этом проиграл «Факелу» (0:2). Стоит отметить, что эти две виктории случились при родных болельщиках.

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче команда столкнется с проблемой в результативности, ведь нижегородцы забили только 3 гола за 6 встреч в РПЛ, а недавний лидер команды Тимур Сулейманов забил только 1 гол за все 6 матчей, хотя в прошлом сезоне он оправил мяч в ворота 10 раз.

    «Рубин»

    Команда только вернулась из Первой лиги и перед сезоном были большие ожидания относительно перспектив «Рубина». Как только начался сезон, то у казанцев перестало получаться.

    За 6 матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Рубин» выиграл только «Крыльев Советов» (2:1), трижды сыграл вничью и дважды проиграл. Стоит отметить, что у казанцев проблемы с обороной — 13 пропущенных за 6 встреч.

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    • В последнем туре «Рубин» спасся в матче с московским «Динамо», сравняв счет на 90+5-й минуте, а гол забил форвард Джоэль Фамейе. Ганский нападающий уверенно зашел в нынешний сезон, забив 3 гола в 4-х матчах.

    В нынешнем сезоне «Рубин» сыграл 3 матча на чужом поле, дважды проиграл «Ростову» (0:1 и 0:3), а также сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Сможет ли команда на сей раз набрать очки в гостевом матче? «Пари НН» все еще находится далеко не в лучшем положении, поэтому шансы на очки у казанцев точно есть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Пари НН» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Рубина» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.15.

    Обе команды находятся не в лучшей форме. К тому же, «Рубин» безобразно играет на чужом поле. Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.15. Еще вариант для ставки — тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.35.

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    «Пари НН» — «Рубин»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» набрать очки в гостевом матче?
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