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    Пройдет ли «Янг Бойз» «Маккаби» Хайфа?

    «Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа. Ставки (к. 2.68) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа
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    «Янг Бойз» — фаворит матча
    В ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов швейцарский «Янг Бойз» примет израильский «Маккаби» Хайфа. Поединок состоится 29 августа в 22:00 мск. «Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Августа 2023 года
    Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Янг Бойз 22:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Янг Бойз»

    В первом матче на выезде «Янг Бойз» сыграл вничью со счетом 0:0. Посему теперь чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов ему нужно побеждать.

    Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов. Швейцарцы — фаворит в финале квалификации, но соперник может преподнести сюрпризы.

    Коэффициенты матча Янг Бойз — Маккаби Хф

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  • 1.803.854.20Бонус$9500
    •

    В чемпионате Швейцарии клуб провел четыре тура, по итогам которых занимает 3-е место с восемью очками после двух побед и двух мировых исхода.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 13 поединков кряду во всех турнирах при девяти победах и четырех ничьих, так что его шансы выглядят предпочтительнее.

    «Маккаби» Хайфа

    Ничья со счетом 0:0 на своем поле в первом матче заставляет «Маккаби» Хайфа идти вперед в ответной игре, поэтому ему необходима только победа.

    До финала отбора «Маккаби» прошел 3-х соперников — «Хамрун» (4:0 и 2:1), «Шериф» (0:1 и 4:1) и «Слован» (2:1 и 3:1). Единственный проблематичный соперник — «Шериф», с которым «Маккаби» добрался до дополнительного времени.

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  • 19/08/2023

    • Новый разыгрыш чемпионата Израиля еще не стартовал, но на внутренней арене этим летом клуб уже успел выйти в финал Кубка Лиги, обыграв «Маккаби» Петах Тиква.

    В пяти последних встречах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей, так что гости вполне способны пробиться в групповой раунд.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Янг Бойз», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Маккаби» Хайфа оценивается в 4,11, ничья — в 3,84.

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    В 10 из 12 последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,68.

    Еще один вариант ставки — «Янг Бойз» выиграет за 1,82, ведь хозяева не знают поражений 13 матчей кряду.

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    «Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Янг Бойз» «Маккаби» Хайфа?
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