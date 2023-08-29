В ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов швейцарский «Янг Бойз» примет израильский «Маккаби» Хайфа. Поединок состоится 29 августа в 22:00 мск. «Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

В первом матче на выезде «Янг Бойз» сыграл вничью со счетом 0:0. Посему теперь чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов ему нужно побеждать.

Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов. Швейцарцы — фаворит в финале квалификации, но соперник может преподнести сюрпризы.

Коэффициенты матча Янг Бойз — Маккаби Хф 1X2Новым игрокам 1.803.854.20Бонус$9500

В чемпионате Швейцарии клуб провел четыре тура, по итогам которых занимает 3-е место с восемью очками после двух побед и двух мировых исхода.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 13 поединков кряду во всех турнирах при девяти победах и четырех ничьих, так что его шансы выглядят предпочтительнее.

«Маккаби» Хайфа

Ничья со счетом 0:0 на своем поле в первом матче заставляет «Маккаби» Хайфа идти вперед в ответной игре, поэтому ему необходима только победа.

До финала отбора «Маккаби» прошел 3-х соперников — «Хамрун» (4:0 и 2:1), «Шериф» (0:1 и 4:1) и «Слован» (2:1 и 3:1). Единственный проблематичный соперник — «Шериф», с которым «Маккаби» добрался до дополнительного времени.

Новый разыгрыш чемпионата Израиля еще не стартовал, но на внутренней арене этим летом клуб уже успел выйти в финал Кубка Лиги, обыграв «Маккаби» Петах Тиква.

В пяти последних встречах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей, так что гости вполне способны пробиться в групповой раунд.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Янг Бойз», коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Маккаби» Хайфа оценивается в 4,11, ничья — в 3,84.

В 10 из 12 последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,68.

Еще один вариант ставки — «Янг Бойз» выиграет за 1,82, ведь хозяева не знают поражений 13 матчей кряду.