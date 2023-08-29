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    Все новости спорта

    Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?

    «Спартак» — «Динамо». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Кубок России, 29 августа 2023 года

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    «Спартак»
    «Спартак» на своем поле сыграет против «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 29 Августа 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Спартак»

    Московский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги, одержав три победы кряду. Однако после этого пошла серия неудач. В трех последних поединках «красно-белые» не смогли выиграть, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

    Команда из Москвы сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля сейчас десять баллов. Они на четыре пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от «Зенита» и «Урала».

    Коэффициенты матча Спартак — Динамо

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    В Кубке России команда из столицы страны дважды победила. Сначала «Спартак» сломил сопротивление «Краснодар» (2:1), а потом оказался сильнее «Пари НН» из Нижнего Новгорода (5:4). Москвичи уверенно лидируют в турнирной таблице своей группы.

    Все прогнозы на РПЛ

    Пять побед, два поражения и одна ничья — такие показатели «Спартака» в этом сезоне во всех турнирах. В РПЛ команда в шести играх забила 12 мячей, а пропустила — 10.

    «Динамо»

    Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо, набрав лишь одно очко в двух стартовых турах. Затем динамовцы набрали обороты и одержали три победы подряд, а в последнем поединке сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2).

    В итоге сейчас в активе команды из Москвы одиннадцать очков. Столичный коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички только на три балла отстают от лидирующего «Краснодара» и на два — от питерского «Зенита» и «Урала» из Екатеринбурга.

    Также «Динамо» провело два матча группового этапа Кубка России. Сначала московская команда в серии послематчевых пенальти проиграла «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:1, по пенальти 3:4), а затем в родных стенах взяла верх над «Краснодаром» (4:3) и занимает второе место в своей группе.

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    • С приходом Марцела Лички на после главного тренера «Динамо» постепенно находит свою игру и появляется результат. Думается, что команды из столицы России сможет побороться за самые высокие места как в чемпионате, так и в Кубке страны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают поставить за 2.25.

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    На викторию «Динамо» дают 3.05, ничья оценена в 3.60.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
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