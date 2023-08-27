«Валенсия»
Эта команда прекрасно начала новый сезон. «Валенсия» в двух первых турах Примеры набрала шесть очков.
Правда, забили левантийцы всего 3 мяча. А вот оборона во главе с голкипером Георгием Мамардашвили пропустила всего однажды.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Валенсия» с минимальным счетом одолела «Лас-Пальмас».
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До того левантийцы переиграли «Севилью» (2:1). Да и вообще, сейчас «Летучие мыши» по игре выглядят интересно.
«Валенсия» наверняка постарается продолжить свой победный сериал. Должны помочь команде и уютные родные стены «Местальи».
«Осасуна»
Эта команда новый чемпионат начала скромно. Нынешнее 11 место вряд ли можно считать успехом для «Осасуны».
Причем в двух сыгранных матчах игроки команды отличились 2 результативными ударами. Столько же и пропущено в собственные ворота.
Свой предыдущий поединок в рамках Примеры команда провела неудачно. «Осасуна» уступила «Атлетику» (0:2).
После того команда потерпела поражение в матче квалификации Лиги конференций. Дома «Осасуна» проиграла «Брюгге» со счетом 1:2.
И уж точно «Осасуна» постарается добыть хотя бы балл. Правда, серия из двух поражений подряд явно не прибавляет оптимизма.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.95.
На викторию «Осасуны» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.60.
Левантийцы прекрасно стартовали, и
Наш прогноз — Победа «Валенсии» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.