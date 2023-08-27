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    «Летучие мыши» догрызут «Осасуну»

    «Валенсия» — «Осасуна». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Примера, 27 августа 2023 года

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    Георгий Мамардашвили
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 августа, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Августа 2023 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 20:30 Осасуна Осасуна
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    «Валенсия»

    Эта команда прекрасно начала новый сезон. «Валенсия» в двух первых турах Примеры набрала шесть очков.

    Правда, забили левантийцы всего 3 мяча. А вот оборона во главе с голкипером Георгием Мамардашвили пропустила всего однажды.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Валенсия» с минимальным счетом одолела «Лас-Пальмас».

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    До того левантийцы переиграли «Севилью» (2:1). Да и вообще, сейчас «Летучие мыши» по игре выглядят интересно.

    «Валенсия» наверняка постарается продолжить свой победный сериал. Должны помочь команде и уютные родные стены «Местальи».

    «Осасуна»

    Эта команда новый чемпионат начала скромно. Нынешнее 11 место вряд ли можно считать успехом для «Осасуны».

    Причем в двух сыгранных матчах игроки команды отличились 2 результативными ударами. Столько же и пропущено в собственные ворота.

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    • Свой предыдущий поединок в рамках Примеры команда провела неудачно. «Осасуна» уступила «Атлетику» (0:2).

    После того команда потерпела поражение в матче квалификации Лиги конференций. Дома «Осасуна» проиграла «Брюгге» со счетом 1:2.

    И уж точно «Осасуна» постарается добыть хотя бы балл. Правда, серия из двух поражений подряд явно не прибавляет оптимизма.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Осасуны» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.60.

    Левантийцы прекрасно стартовали, и явно планируют продолжить свою победную серию.

    Наш прогноз — Победа «Валенсии» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.

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    «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» догрызут «Осасуну»
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