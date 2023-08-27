«Валенсия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 августа, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда прекрасно начала новый сезон. «Валенсия» в двух первых турах Примеры набрала шесть очков.

Правда, забили левантийцы всего 3 мяча. А вот оборона во главе с голкипером Георгием Мамардашвили пропустила всего однажды.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Валенсия» с минимальным счетом одолела «Лас-Пальмас».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

До того левантийцы переиграли «Севилью» (2:1). Да и вообще, сейчас «Летучие мыши» по игре выглядят интересно.

«Валенсия» наверняка постарается продолжить свой победный сериал. Должны помочь команде и уютные родные стены «Местальи».

«Осасуна»

Эта команда новый чемпионат начала скромно. Нынешнее 11 место вряд ли можно считать успехом для «Осасуны».

Причем в двух сыгранных матчах игроки команды отличились 2 результативными ударами. Столько же и пропущено в собственные ворота.

Свой предыдущий поединок в рамках Примеры команда провела неудачно. «Осасуна» уступила «Атлетику» (0:2).

После того команда потерпела поражение в матче квалификации Лиги конференций. Дома «Осасуна» проиграла «Брюгге» со счетом 1:2.

И уж точно «Осасуна» постарается добыть хотя бы балл. Правда, серия из двух поражений подряд явно не прибавляет оптимизма.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.95.

На викторию «Осасуны» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.60.

Левантийцы прекрасно стартовали, и явно планируют продолжить свою победную серию .

Наш прогноз — Победа «Валенсии» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.