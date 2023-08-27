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    Ставим на верховой тотал

    «Мирандес» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Испании, 27 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Эспаньол»
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    «Эспаньол»
    В воскресенье, 27 августа, в третьем туре испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на выезде сыграет против «Мирандеса». Начало игры — в 20:30 по мск. «Мирандес» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Августа 2023 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 20:30 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Мирандес»

    «Мирандес» в минувшем сезоне Сегунды финишировал во второй половине турнирной таблицы, но за сохранение прописки не особо волновался, так как опередил опасную зону на восемь пунктов.

    «Кабаны» в 42 проведенных встречах второго по значимости дивизиона Испании по 13 раз побеждали и играли вничью, а также 16 игр проиграли, разница мячей составила 48:54.

    Коэффициенты матча Мирандес — Эспаньол

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    В межсезонных спаррингах «красные» уступили в трех поединках из шести проведенных, расписали одну мировую и потерпели два фиаско. На трансферном рынке они не проявили особой активности.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Новый чемпионат «Мирандес» начал с крупной домашней виктории над новичком «Алькорконом» 4:0, однако во второй игре сезон он был разгромлен в Хихионе «Спортингом» 0:3.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

    Клуб из Барселоны за 38 проведенных встреч удосужился выиграть только в восьми из них, 13 раз играл вничью и потерпел 17 фиаско, разница мячей составила 52:69.

    Летом среди значимых потерь стоит выделить уход форварда Хоселу в мадридский «Реал». Спаррингов «попугаи» провели только четыре, выиграв два из них при одном фиаско.

    В первом туре Сегунды «Эспаньол» расписал мировой исход на выезде с «Альбасете» 1:1, после чего на своем поле одолел сантандерский «Расинг» со счетом 2:0.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2020/21. И тогда в рамках Сегунды каталонцы в играх с предстоящим противником набрали четыре очка, выиграв 2:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.25, победа «Мирандеса» — 3.39, ничья — 3.20.

    На старте сезона оба клуба демонстрируют неплохую результативность, да и в играх между собой зачастую пробивают тотал в два мяча. Поэтому ставим здесь на ТБ 2,0.

    Плюс с этому этому прогнозируем, что первый гол в матче проведут хозяева поля.

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    «Мирандес» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на верховой тотал
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