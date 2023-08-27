«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы не могут похвастать удачным стартом. «Динамо» Махачкала занимает скромное 10 место в таблице.

«Динамо» Махачкала в 6 матчах набрал 8 очков. Да и с реализацией имеются заметные сложности: всего 3 забитых мяча.

В своем последнем поединке «Динамо» Махачкала потеряло важные очки. Сухая ничья с тюменцами явно не обрадовала тренерский штаб.

Прогнозы на ФНЛ

Зато до того «Динамо» Махачкала минимально переиграло «Волгарь». Да и в обороне у команды Курбана Бердыева полный ажур.

Наверняка махачкалинцы постараются добыть три очка. Пора бы динамовцам улучшать реализацию, да и соперник не блещет результатами.

«Шинник»

«Шинник» в нынешнем сезоне видится середняком первой лиги. Вот и на данный момент ярославцы занимают 9 место.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 6 матчах первого дивизиона она дала результативный сбой 8 раз.

В минувшем туре чемпионата «Шинник» разжился тремя очками. Ярославцы с минимальным счетом одолели «Кубань».

До того команда, так же минимально, переиграла «Ленинградец». Так что настрой в стане ярославцев самый что ни на есть боевой.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Да и вообще, «Шинник» сейчас выглядит весьма прилично.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.86.

На викторию «Шинника» дают — 4.39, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды надеются улучшить свое турнирное положение , а значит, будут активны в атаке.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.45.