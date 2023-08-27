ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023 Джуд Беллингем«Сельта» — «Реал» 0:1. Онлайн Ромелу Лукаку Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • 00:38
    • «Реал» минимально обыграл «Сельту»
  • 00:08
    • Дубль Стерлинга помог «Челси» крупно победить «Лутон Таун»
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в матче Бундеслиги
  • 22:04
    • «Факел» и «Краснодар» поделили очки
    Все новости спорта

    Забивать будут все!

    «Динамо» Махачкала — «Шинник». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Махачкала
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Августа 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 19:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинцы не могут похвастать удачным стартом. «Динамо» Махачкала занимает скромное 10 место в таблице.

    «Динамо» Махачкала в 6 матчах набрал 8 очков. Да и с реализацией имеются заметные сложности: всего 3 забитых мяча.

    В своем последнем поединке «Динамо» Махачкала потеряло важные очки. Сухая ничья с тюменцами явно не обрадовала тренерский штаб.

    Прогнозы на ФНЛ

    Зато до того «Динамо» Махачкала минимально переиграло «Волгарь». Да и в обороне у команды Курбана Бердыева полный ажур.

    Наверняка махачкалинцы постараются добыть три очка. Пора бы динамовцам улучшать реализацию, да и соперник не блещет результатами.

    «Шинник»

    «Шинник» в нынешнем сезоне видится середняком первой лиги. Вот и на данный момент ярославцы занимают 9 место.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 6 матчах первого дивизиона она дала результативный сбой 8 раз.

  • В ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы»
  • Польский бомбардир теряет свою результативность в преддверии приближающегося заката карьеры
  • 24/08/2023

    • В минувшем туре чемпионата «Шинник» разжился тремя очками. Ярославцы с минимальным счетом одолели «Кубань».

    До того команда, так же минимально, переиграла «Ленинградец». Так что настрой в стане ярославцев самый что ни на есть боевой.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Да и вообще, «Шинник» сейчас выглядит весьма прилично.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.86.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шинника» дают — 4.39, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды надеются улучшить свое турнирное положение, а значит, будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Южный Судан — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Иордания — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Иран — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Словения — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сербия — Китай
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Сантос
  • Бокс
  • Сегодня в 15:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Кот д’Ивуар
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Дармштадт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикадзе — Касерес
  • Бокс
  • Сегодня в 16:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Махачкала — «Шинник»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры