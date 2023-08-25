Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:30 мск. «Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» набрала только одно очко в предыдущих двух турах и находится в турнирной таблице на 16-й строчке.

В принципе, все как обычно — клуб из Виго очень часто буксует на старте сезона, разгоняясь только ближе к экватору кампании.

Но при этом надо понимать, что не так уж все и плохо. На прошлой неделе «Сельта» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 1:1.

Команда Рафаэля Бенитеса забила спасительный гол буквально за пару минут до финального свистка. Для гостевого матча с таким соперником это шикарный результат.

Правда, перед этим «Сельта» проиграла на своем поле «Осасуне» (0:1).

«Реал»

«Реал» тем временем еще ни разу не терял очки, благодаря чему возглавляет таблицу, опережая «Валенсию» и «Райо Вальекано» по дополнительным показателям.

В первом туре «Королевский клуб» выиграл на выезде у «Атлетика» — 2:0.

А в следующем матче команда Карло Анчелотти наказала «Альмерию» — 3:1. Кстати, это тоже была гостевая игра.

Интересно, что в обоих матчах отличился Джуд Беллингем, при этом во втором случае англичанин оформил дубль.

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Очень похоже на то, что «Реал» быстро адаптировался к игре без Карима Бензема, который уехал на заработки в Саудовскую Аравию.

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Реала» — за 2.00.

Несмотря на то, что «Реал» на некоторое время остался без получивших травмы Тибо Куртуа и Эдера Милитао, это вряд ли станет серьезной проблемой, особенно в Ла Лиге.

Теперь на первый план вышло молодое и очень мощное нападение, где вместе с Беллингемом зажигаю Винисиус Жуниор и Родриго. Скорее всего, англичанин и два бразильца расшатают и оборону «Сельты».

Ставка — победа «Реала» за 2.00.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реала» больше 2,5 за 3.10.