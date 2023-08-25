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    «Реал» спокойно расшатает оборону «Сельты»?

    «Сельта» — «Реал Мадрид». Ставка (к. 3.10) и прогноз на чемпионат Испании 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Реал Мадрид»
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    Джуд Беллингем
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:30 мск. «Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Августа 2023 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Сельта»

    «Сельта» набрала только одно очко в предыдущих двух турах и находится в турнирной таблице на 16-й строчке.

    В принципе, все как обычно — клуб из Виго очень часто буксует на старте сезона, разгоняясь только ближе к экватору кампании.

    Но при этом надо понимать, что не так уж все и плохо. На прошлой неделе «Сельта» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 1:1.

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    • Команда Рафаэля Бенитеса забила спасительный гол буквально за пару минут до финального свистка. Для гостевого матча с таким соперником это шикарный результат.

    Правда, перед этим «Сельта» проиграла на своем поле «Осасуне» (0:1).

    «Реал»

    «Реал» тем временем еще ни разу не терял очки, благодаря чему возглавляет таблицу, опережая «Валенсию» и «Райо Вальекано» по дополнительным показателям.

    В первом туре «Королевский клуб» выиграл на выезде у «Атлетика» — 2:0.

    А в следующем матче команда Карло Анчелотти наказала «Альмерию» — 3:1. Кстати, это тоже была гостевая игра.

    Интересно, что в обоих матчах отличился Джуд Беллингем, при этом во втором случае англичанин оформил дубль.

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    Очень похоже на то, что «Реал» быстро адаптировался к игре без Карима Бензема, который уехал на заработки в Саудовскую Аравию.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Реала» — за 2.00.

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    Несмотря на то, что «Реал» на некоторое время остался без получивших травмы Тибо Куртуа и Эдера Милитао, это вряд ли станет серьезной проблемой, особенно в Ла Лиге.

    Теперь на первый план вышло молодое и очень мощное нападение, где вместе с Беллингемом зажигаю Винисиус Жуниор и Родриго. Скорее всего, англичанин и два бразильца расшатают и оборону «Сельты».

    Ставка — победа «Реала» за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реала» больше 2,5 за 3.10.

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    «Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» спокойно расшатает оборону «Сельты»?
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