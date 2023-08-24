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    «Ференцварош» увезет победу из Литвы?

    «Жальгирис» — «Ференцварош». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Жальгирис»
    «Жальгирис» сыграет на своем поле с венгерской командой «Ференцварош» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 19:00 мск. «Жальгирис» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Жальгирис
  • Вильнюс
    •  Жальгирис 19:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Жальгирис»

    «Жальгирис» на правах чемпиона Литвы начал евросезон с Лиги чемпионов. В первом раунде литовцы обыграли македонский коллектив «Струга» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    Однако дальшнейшее продвижение «Жальгириса» по турнирной сетке ЛЧ было остановлено турецким «Галатасараем» (0:1 — проигрыш в гостях и 2:2 — ничья дома).

    Потом было участие в Лиге Европы, где «Жальгирис» снова провалился, проиграв в двухматчевой дуэли «Хеккену» из Швеции (0:5 — поражение в гостях и 1:3 — проигрыш дома).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Литвы «Жальгирис» идет на втором месте и отстает от лидера «Паневежиса» на 6 очков.

    В 27-м туре внутреннего первенства «Жальгирис» одержал гостевую победу над командой «Дайнава» (2:0).

    «Ференцварош»

    Чемпион Венгрии пока не может найти свою игру, как в чемпионате своей страны, так и в еврокубках. «Ференцварош» на внутренней арене находится в нижней части турнирной таблицы, занимая 9 место с активом в 3 очка. Тогда как у лидера «Дебрецена» уже 9 баллов.

    Матч 3-го тура для «Ференцвароша» прошёл со знаком минус, команда на своей арене проиграла «Академии Пушкаша» (1:2).

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    • В первом раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов (0:3 — поражение дома и 0:0 — ничья в гостях). После этого фиаско венгерский клуб вылетел в Лигу конференций.

    В третьем по значимости еврокубке УЕФА «Ференцварош» смог преодолеть две стадии отбора, победив ирландский «Шэмрок Роверс» (6:0 — по сумме двух матчей) и мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» (8:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе гостей. На победу «Жальгириса» можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.44, а на победу «Ференцвароша» — в 2.06.

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    Прогноз: «Ференцварош» умеет сушить игру. Последние матчи в еврокубках это доказали. Команда редко пропускает и много забивает. Есть вероятность, что венгерский клуб добьется победы в гостевом поединке с литовцами.

    Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Жальгирис» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ференцварош» увезет победу из Литвы?
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