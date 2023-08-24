«Жальгирис» сыграет на своем поле с венгерской командой «Ференцварош» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 19:00 мск. «Жальгирис» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

«Жальгирис» на правах чемпиона Литвы начал евросезон с Лиги чемпионов. В первом раунде литовцы обыграли македонский коллектив «Струга» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

Однако дальшнейшее продвижение «Жальгириса» по турнирной сетке ЛЧ было остановлено турецким «Галатасараем» (0:1 — проигрыш в гостях и 2:2 — ничья дома).

Потом было участие в Лиге Европы, где «Жальгирис» снова провалился, проиграв в двухматчевой дуэли «Хеккену» из Швеции (0:5 — поражение в гостях и 1:3 — проигрыш дома).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Литвы «Жальгирис» идет на втором месте и отстает от лидера «Паневежиса» на 6 очков.

В 27-м туре внутреннего первенства «Жальгирис» одержал гостевую победу над командой «Дайнава» (2:0).

«Ференцварош»

Чемпион Венгрии пока не может найти свою игру, как в чемпионате своей страны, так и в еврокубках. «Ференцварош» на внутренней арене находится в нижней части турнирной таблицы, занимая 9 место с активом в 3 очка. Тогда как у лидера «Дебрецена» уже 9 баллов.

Матч 3-го тура для «Ференцвароша» прошёл со знаком минус, команда на своей арене проиграла «Академии Пушкаша» (1:2).

В первом раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов (0:3 — поражение дома и 0:0 — ничья в гостях). После этого фиаско венгерский клуб вылетел в Лигу конференций.

В третьем по значимости еврокубке УЕФА «Ференцварош» смог преодолеть две стадии отбора, победив ирландский «Шэмрок Роверс» (6:0 — по сумме двух матчей) и мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» (8:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе гостей. На победу «Жальгириса» можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.44, а на победу «Ференцвароша» — в 2.06.

Прогноз: «Ференцварош» умеет сушить игру. Последние матчи в еврокубках это доказали. Команда редко пропускает и много забивает. Есть вероятность, что венгерский клуб добьется победы в гостевом поединке с литовцами.

Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.06.