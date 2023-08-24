«Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Чукарички» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Чукарички»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» непривычно для себя с самого начала старта в еврокубках выступал в Лиге Европы. Он уже прошел одну стадию турнира, выбив бельгийский «Генк».

Клуб только-только начал матчи в греческой Суперлиге. В первом туре он победил на своем поле «Пансерраикос» с результатом 2:0.

Коэффициенты матча Олимпиакос — Чукарички 1X2Новым игрокам 1.236.1014.00Бонус$9500

По составу команда выглядит более чем убедительно. Отметим 36-летнего форварда Юсефа Эль-Араби.

Все прогнозы на Лигу Европы

Коллектив потерпел лишь одно поражение в 12 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при семи победах и четырех ничьих, так что у пирейцев хорошая форма.

«Чукарички»

«Чукарички» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге Европы. Само собой, клуб еще не проводил матчи еврокубков текущего сезона.

Команда пробилась в турнир благодаря успешному выступлению в чемпионате Сербии прошлой кампании, где ей удалось занять третье место.

В нынешнем розыгрыше национального первенства по итогам пяти туров она идет на пятой строчке с семью очками после двух побед, ничьей и поражения.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив победил лишь дважды при четырех ничьих и двух ничьих, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Олимпиакос», коэффициент на победу которого равен 1,23. Успех «Чукарички» оценивается в 12,50, ничья — в 6,10.

В четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.

Еще один вариант ставки — «Олимпиакос» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,96, ведь фаворит матча — хозяева, в четырех последних матчах которых было забито меньше 2,5 голов.