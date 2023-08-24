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    Споткнется ли «Олимпиакос» об «Чукарички»?

    «Олимпиакос» — «Чукарички». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    «Олимпиакос» — фаворит матча
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Чукарички» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Чукарички»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 22:00 Чукарички Чукарички
  • Белград
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    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» непривычно для себя с самого начала старта в еврокубках выступал в Лиге Европы. Он уже прошел одну стадию турнира, выбив бельгийский «Генк».

    Клуб только-только начал матчи в греческой Суперлиге. В первом туре он победил на своем поле «Пансерраикос» с результатом 2:0.

    Коэффициенты матча Олимпиакос — Чукарички

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  • 1.236.1014.00Бонус$9500
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    По составу команда выглядит более чем убедительно. Отметим 36-летнего форварда Юсефа Эль-Араби.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Коллектив потерпел лишь одно поражение в 12 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при семи победах и четырех ничьих, так что у пирейцев хорошая форма.

    «Чукарички»

    «Чукарички» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге Европы. Само собой, клуб еще не проводил матчи еврокубков текущего сезона.

    Команда пробилась в турнир благодаря успешному выступлению в чемпионате Сербии прошлой кампании, где ей удалось занять третье место.

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  • 19/08/2023

    • В нынешнем розыгрыше национального первенства по итогам пяти туров она идет на пятой строчке с семью очками после двух побед, ничьей и поражения.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив победил лишь дважды при четырех ничьих и двух ничьих, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Олимпиакос», коэффициент на победу которого равен 1,23. Успех «Чукарички» оценивается в 12,50, ничья — в 6,10.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,14.

    Еще один вариант ставки — «Олимпиакос» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,96, ведь фаворит матча — хозяева, в четырех последних матчах которых было забито меньше 2,5 голов.

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    «Олимпиакос» — «Чукарички»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Споткнется ли «Олимпиакос» об «Чукарички»?
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