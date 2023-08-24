«Клаксвик» сыграет дома с «Шерифом» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Клаксвик» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клаксвик»

«Клаксвик» был близок к выходу в финал квалификации Лиги чемпионов, однако пропустил дорогу норвежскому «Мольде» (2:1 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

До этого команда с Фарерских островов одержала вверх в ЛЧ над шведским «Хеккеном» (4:3 — победа в серии пенальти) и венгерским «Ференцварошом» (0:0 — ничья дома и 3:0 — победа в гостях).

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Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Фарер «Клаксвик» уверенно лидирует. После 18 матчей команда набрала 49 очков. В 19-м туре чемпион поделил очки с командой «07 Вестур» (1:1).

«Шериф»

«Шериф» с победы стартовал в чемпионате Молдавии. Матч 1-го тура Суперлиги команда из Тирасполя провела на выезде против своего основного конкурента в битве за титул — «Петрокуба» (1:0). Единственный гол в концовке поединка забил Луваннор — лидер команды принес победу «Шерифу» в стартовой игре чемпионата.

Потом «Шериф» обыграл на выезде «Спартаний» (2:0) и дома «Дачию-Буюканы» (5:0). В чемпионате тираспольчане выиграли три матча, впечатляет и разница мячей — «Шериф» еще не пропускал в этом сезоне.

В Лиге Европы «Шериф» оказался после вылета из Лиги чемпионов. Во 2-м отборочном раунде «желто-черные» проиграли «Маккаби» Хайфа (2:4 — тираспольский клуб уступил лишь в овертайме).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Клаксвика» можно поставить за 3.46, ничью оценивают в 3.34. А на победу «Шерифа» — 2.13.

Прогноз: «Шериф» сейчас на ходу, так что мы уверенны в победе тираспольского клуба.

Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: А можно подстраховать себя и сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.