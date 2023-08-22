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    «Навбахор» ждет разочарование?

    «Аль-Вакра» — «Навбахор». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 22 августа 2023 года

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    «Навбахор»
    «Аль-Вакра» сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках финала квалификации Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 18:30 мск. «Аль-Вакра» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Вакра»

    Эта команда традиционно борется за самые высокие места. В прошедшем сезона она финишировала на 4 месте в чемпионате Катара.

    Правда, итоговое отставание от чемпиона составило 12 очков. Да и вообще, игра команды стабильностью не отличалась.

    В своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Аль-Вакра» в стартовом туре своего чемпионата переиграла «Муайзер» (3:0).

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    До того команда проводила лишь контрольные матчи. Причем все четыре спарринга были проиграны.

    «Аль-Вакра» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Катарцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    «Навбахор»

    Эта команда в чемпионате Узбекистана котируется достаточно высоко. Вот и ныне «Навбахор» пребывает на 2 месте в турнирной таблице.

    Причем «Навбахор» в минувшем туре потерпел поражение от «Пахтакора». Команда уступила действующему чемпиону (1:2).

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    • Вышла команда и в четвертьфинал Кубка Узбекистана. «Навбахор» довольно легко расправился с «Аралом» (2:0).

    Отметим довольно сильную атаку команды. Игроки «Навбахора» в 16 поединках чемпионата забили 27 мячей.

    И уж точно «Навбахор» постарается дать бой столь крепкому оппоненту. Тем паче, соперник сыграл лишь один официальный поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Вакры» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Навбахора» дают — 3.23, ничья оценена — в 3.80.

    «Аль-Вакра» постарается максимальным образом воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Вакры». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.66.

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    «Аль-Вакра» — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на футбол. «Навбахор» ждет разочарование?
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