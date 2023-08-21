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    «Торпедо» победит и не пропустит?

    «Торпедо» — «Нефтехимик». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 21 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Нефтехимик»
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    «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 6-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 19:24 мск. «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 19:24 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Торпедо»

    После 5-и туров команда занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 7-ю очками в активе. Сначала игра «Торпедо» впечатляла, но затем москвичи попали попали впросак. Сейчас команда не кажется столь мощной, ее точно можно обыгрывать.

    За 5 матчей в нынешнем сезоне «Торпедо» забило 5 голов и столько же пропустило. Сначала московская команда обыграла также мощных соперников «Химки» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:0).

    Коэффициенты матча Торпедо — Нефтехимик

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    Но затем «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1) и совершенно неожиданно проиграло «Соколу» (0:1), пропустив решающий гол на 74-й минуте встречи.

    Прогнозы на ФНЛ

    В последнем туре «Торпедо» проиграло «Алании» (2:0), пропустив по голу в каждом тайме. Не сказать, что москвичи провалились в этом матче, но ничего не получилось. Сможет ли команда собраться в матче с «Нефтехимиком»? Родные стены не очень помогали «Торпедо» в последних встречах...

    «Нефтехимик»

    За последние несколько лет команда закрепила за собой звание крепкого середняка Первой лиги, а в прошлом сезоне «Нефтехимик» был недалеко от стыков за право выступать в РПЛ, но старт нынешнего сезона оставляет желать лучшего.

    Нижнекамцы стартовали с победы в 1-м туре над «Волгарем» (2:1), а затем команда попала в яму, из которой пока что не может выбраться. После матча с астраханской командой «Нефтехимик» ни разу не победил.

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    • За 4 последних матча команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью. За этот период «Нефтехимик» пропустил 5 голов при одном забитом. Проблемы с результативностью большие.

    Примечательно, что команда сыграла 2 встречи на выезде и обе проиграла, не забив ни одного гола. «Нефтехимик» уступил «Енисею» (0:2) и «Алании» (0:1). Предстоящий соперник «Торпедо» также является мощным, и шансы на победу нижнекамцев 21 августа довольно призрачны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Торпедо», коэффициент на победу которого равен 1.90.

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    Успех «Нефтехимика» оценивается в 4.10, ничья — в 3.50.

    Пока нет предпосылок для того, чтобы нижнекамская команда выберется из ямы. Можно предположить, что «Торпедо» победит и не пропустит.

    Поставим на то, что в этом матче забьет только «Торпедо» с коэффициентом 3.10. Также сделаем ставку на победу «Торпедо» за 1.90.

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    «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедо» победит и не пропустит?
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